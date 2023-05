SNAI – Serie A: Juventus-Milan, Allegri avanti su Pioli. Per l’Inter dopo la Coppa c’è l’Atalanta: «1» a 1,85

Maggio 26, 2023

(Adnkronos) – Due big match nella penultima di campionato: sabato sera, i nerazzurri vogliono sfruttare l’entusiasmo dopo il trionfo di Roma. Domenica allo Stadium, i campioni d’Italia inseguono a 3,05; guidano i bianconeri a 2,35

Milano, 26 maggio 2023 – Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, nel weekend torna il campionato che manda in scena la penultima giornata. Resta più che mai viva la lotta per i posti in Champions e quella per non retrocedere. Il big match si gioca domenica all’Allianz Stadium. La Juve, a cui è stata inflitta una penalizzazione di dieci punti, ne cerca tre per restare comunque all’interno della zona di classifica che porta in Europa; dall’altra parte, invece, un Milan che ha tre punti di margine sull’Atalanta e che vorrebbe blindare un posto in Champions. Le quote Snai sono a favore di Allegri – che in carriera ha allenato anche il Milan –, con il segno «1» in lavagna a 2,35, seguito dal «2» a 3,05 e dal pareggio a 3,35. Under a 1,70 e Goal a 1,77 sono più probabili dell’Over a 2,00 e del No Goal a 1,95. Parlando dei possibili marcatori, guida Dusan Vlahovic a 3,25, seguito da Milik e Giroud a 3,50.

L’altro big match Sabato sera, invece, per l’Inter reduce dalla vittoria in Coppa Italia c’è un’altra tappa di avvicinamento alla finale di Champions in programma a Istanbul il 10 giugno contro il Manchester City. Sfida tutta nerazzurra contro l’Atalanta di Gasperini, che dopo aver ritrovato la vittoria grazie al 3-1 sul Verona dopo due sconfitte consecutive cerca punti per rilanciarsi nell’Europa che conta. Inzaghi scatta a 1,85; il colpo dell’ex interista Gasperini sale a 4,00, con il pareggio poco più in basso, a 3,80.

Lotta aperta Detto del Napoli che va a Bologna da favorito («2» a 2,20), la Lazio all’Olimpico festeggerà l’aritmetica qualificazione alla Champions League contro la Cremonese già retrocessa: quote rasoterra per Sarri («1» a 1,22, la più bassa del weekend). Aspettando la finale di Europa League a Budapest contro il Siviglia, la Roma fa visita a un’altra squadra finalista in Europa, la Fiorentina, che in attesa di giocarsi la Conference a Praga contro il West Ham vuole mettersi alle spalle la sconfitta di Roma in finale di Coppa Italia. Italiano a 2,20 parte in vantaggio su Mourinho a 3,40, con il pari subito dietro a 3,35.

Zona salvezza Con la retrocessione di Sampdoria e Cremonese, sono rimaste altre tre a dover evitare il baratro. Domenica alle 12.30 il Verona, attualmente terzultimo, attende un Empoli già salvo. Hellas favorito, con l’«1» a 1,67. In casa, sabato alle 15, anche lo Spezia, che ha un punto in più dei gialloblù e se la vedrà contro il Torino. Semplici a 2,35 avanti su Juric a 3,10. Infine il Lecce, a +3 sul terzultimo posto e che giocherà in trasferta, sul campo del Monza. Le quote sono dalla parte di Palladino, in vantaggio a 2,45, ma Baroni a 3,00 ci crede.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434