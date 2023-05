SNAI – Serie A: la corsa Champions riparte da Lazio-Lecce Sarri in discesa, favorite anche tutte le altre big

Maggio 11, 2023

(Adnkronos) – La quartultima giornata di Serie A inizia venerdì dall’Olimpico e dall’impegno dei biancocelesti, a 1,67 sui salentini. In pole anche il Milan a La Spezia (1,90), l’Inter col Sassuolo (1,40), la Roma a Bologna (2,40) e la Juve con la Cremonese (1,35)

Milano, 11 maggio 2023 – Archiviate le gare di andata delle semifinali delle coppe europee, la Serie A torna in campo con la quartultima giornata, senza big match ma importante per definire le posizioni in zona Champions. La prima a scendere in campo sarà la Lazio, che venerdì sera all’Olimpico ospita il Lecce. Sulla carta non c’è partita, nonostante i biancocelesti abbiano perso tre delle ultime quattro gare: sulla lavagna Snai, il segno «1» a 1,67 è quello con la quota più bassa, seguito dal pareggio a 3,65 e dal «2» dei salentini, ripiombati in zona retrocessione dopo un grande inizio di 2023, a 5,50. Under e No Goal rispettivamente a 1,60 e 1,65 si fanno preferire all’Over a 2,20 e all’Under a 2,10.

Le gare di sabato Dopo la Lazio toccherà all’Atalanta che, nonostante la sconfitta di domenica contro la Juventus, è ancora in corsa per il quarto posto. I bergamaschi vanno a Salerno sul campo di una squadra – quella di Paulo Sousa – che ha bisogno ancora di qualche punto per brindare alla salvezza. Gasperini favorito a 1,65: se per il pareggio si sale a 4,00, per l’«1» si deve arrivare a 4,75. Alle 18 il Milan, reduce dalla sconfitta nella semifinale di andata di Champions contro l’Inter, riparte da La Spezia e da un match in cui, ovviamente, Pioli è avanti nelle quote. La vittoria dei rossoneri paga 1,90, opposta al 3,50 per il pareggio e al 4,25 per il successo dei bianconeri di Semplici. Alle 20.45, infine, tocca alla squadra che dal derby europeo è uscita meglio: l’Inter, aspettando di completare l’opera, ospita il Sassuolo con la lavagna dalla sua parte, «1» a 1,40, «X» e «2» rispettivamente a 5,00 e 7,00.

Napoli, Roma e Juve Domenica alle 15, il Napoli compie un’altra tappa della sua passerella scudetto a Monza: l’ennesima vittoria di Spalletti – sarebbe la 27a in 35 partite – si gioca a 1,70, mentre un successo della squadra di Palladino paga 4,75 volte la posta, con il pari che è una via di mezzo a 3,85. Alle 18 la Roma va a Bologna: quello della squadra di Mourinho, tra le squadre in lotta per l’Europa, è l’impegno più difficile, anche perché arrivera meno di 72 ore dopo rispetto alla semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Snai, comunque, piazza il «2» a 2,40, con «1» e «X» rispettivamente a 3,20 e 3,10. Infine la Juventus, che allo Stadium riceve la Cremonese: sebbene i grigiorossi siano in un buon momento, non sembra esserci scampo per Ballardini, visto che l’«1» è a 1,35 e il «2» a 8,75. Pareggio a 5,00.

