SNAI – Serie A: la Juve crede nella grande rimonta, «1» con l’Atalanta a 2,50. Inter e Napoli più in discesa

7 Marzo 2025

– Il big match del weekend si gioca domenica sera allo Stadium, con Gasperini che insegue a 2,95. Inzaghi e Conte rispettivamente a 1,12 e 1,55 contro Monza e Fiorentina Milano, 7 marzo – Dai 58 punti dell’Inter ai 50 della Lazio, ci sono cinque squadre che a oggi possono dirsi in lotta per il primo posto. Il pareggio nel big match della scorsa settimana al ‘Maradona’ e quello dell’Atalanta contro il Venezia hanno permesso alla Juventus di accorciare sulle primissime posizioni: domenica sera, allo Stadium, la squadra di Thiago Motta ha un’ulteriore occasione, quella di agganciare l’Atalanta in terza posizione vincendo lo scontro diretto. Una vittoria, sulla lavagna Snai, più probabile a 2,50 rispetto agli altri due esiti, con il segno «2» a 2,95 e il pareggio che paga tre volte la posta. Sembra una partita a porte aperte, con il Goal a 1,65 (No Goal più lontano a 2,15), mentre il confine tra Under (1,80) e Over (1,87) è meno marcato. Vlahovic (2,50) e Kolo Muani (2,75) sono sempre i due marcatori juventini più probabili; l’Atalanta replica con Retegui a 2,75 e Lookman a 3,00.

Le prime due Juventus e Atalanta scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle prime due della classifica. L’Inter giocherà sabato il testacoda contro il Monza; il Napoli, invece, domenica pomeriggio ospiterà la Fiorentina. Nessun pericolo all’orizzonte per Inzaghi, strafavorito a 1,12 con il «2» di Nesta ultimo in classifica addirittura a 16; in discesa anche la giornata per la squadra di Conte, con il ritorno alla vittoria degli azzurri dopo cinque giornate che paga 1,55 e la Fiorentina – reduce dalla sconfitta in Conference League contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi – più distante a 6,00 (in mezzo il pareggio a 3,90).

Lazio e Roma Se il Milan dopo tre sconfitte consecutive ha il dovere di ripartire sul campo del Lecce (a 1,80 si giocano tre punti per la squadra di Sergio Conceiçao), Lazio e Roma proveranno a dare continuità alle vittorie in Europa League contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao, a pochi giorni dalle gare di ritorno decisive per il passaggio del turno. La Roma giocherà domenica pomeriggio sul campo dell’Empoli (tre punti chiave in zona Europa per Ranieri sono offerti a 1,95, con la risposta dei toscani a 3,80); lunedì sera all’Olimpico sarà invece il turno della Lazio che attende l’Udinese con l’obiettivo di centrare il sesto risultato utile consecutivo e tenersi agganciata al treno Champions (e anche qualcosa in più). Il segno «1» nel Monday Night su Snai si trova a 1,73; per il pareggio e il colpo dei friulani si sale rispettivamente a 3,60 e 4,75.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434