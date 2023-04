SNAI – Serie A: Lazio a La Spezia, venerdì in discesa per Sarri. Favorite tutte le big: rischia solo il Milan a Bologna

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – La trentesima giornata si sviluppa in quattro giorni: venerdì i biancocelesti al Picco, «2» a 1,75. Sabato i rossoneri a 2,30 al Dall’Ara, avanti anche il Napoli sul Verona (1,50), l’Inter sul Monza (1,42), la Juventus col Sassuolo (1,95) e la Roma con l’Udinese (1,80)

Milano, 13 aprile 2023 – Tra l’andata e il ritorno dei quarti di finale delle coppe europee, ecco la trentesima giornata di Serie A, senza big match. La prima big a scendere in campo sarà la Lazio, che venerdì sera a La Spezia può rafforzare il proprio secondo posto e le ambizioni Champions. Sulla lavagna Snai, il «2» si gioca a 1,75; se il pareggio paga 3,60, il successo della squadra di Semplici – che lotta per non retrocedere – vale cinque volte la posta. Ad aprire il programma del sabato, alle 15, sarà invece il Milan, reduce dalla vittoria nell’andata dei quarti di Champions contro il Napoli: i rossoneri saranno di scena a Bologna e, almeno per 90 minuti, dovranno riportare la testa sul campionato, per provare a blindare il quarto posto. Gli emiliani, però, sono in un grande momento (due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro): la squadra di Pioli è comunque favorita a 2,30, seguita da «X» e «1» rispettivamente a 3,20 e 3,25.

Napoli e Inter Sabato alle 18 toccherà invece al Napoli che, ormai a un passo dallo scudetto, vuole tornare a vincere dopo il ko in Champions per arrivare nel migliore dei modi alla resa dei conti di martedì contro il Milan. Al ‘Maradona’ arriva un Verona rinfrancato dalla vittoria contro il Sassuolo ma che non sembra avere scampo: il colpo dell’Hellas è piazzato a 7,00, con il pareggio a 4,25 e l’«1» di Spalletti a 1,50. Ancor più bassa (1,42) la quota per i tre punti dell’Inter nel derby lombardo contro il Monza: i nerazzurri sono tornati col morale a mille da Lisbona e, prima di chiudere i conti e volare in semifinale di Champions, devono dimenticare il pareggio-beffa con mille polemiche della gara di andata. Il colpo di Palladino vale 7,75, con il pareggio a metà strada (4,50).

Roma e Juventus Domenica toccherà infine alle squadre impegnate giovedì in Europa League. Alle 18 la Juventus va al Mapei Stadium di Reggio Emilia a sfidare il Sassuolo: in attesa che venga esaminato il ricorso del club contro i 15 punti di penalizzazione, Allegri prova a tornare a contatto con la zona alta della classifica. Il «2» è in lavagna a 1,95 e precede il pareggio a 3,55 e l’«1» a 3,90. La Roma, invece, dopo la trasferta di Rotterdam ospita l’Udinese con il vantaggio delle quote: «1» a 1,80, «X» a 3,50, «2» a 4,75. Lunedì il posticipo tra Fiorentina e Atalanta, che vede le quote in equilibrio: comandano i viola (2,40), seguiti dal «2» a 2,85 e dal pareggio a 3,50.

