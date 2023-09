SNAI – Serie A: l’Inter capolista va a Empoli: «2» a 1,32. Tra le big, il Napoli rischia a Bologna: Garcia avanti a 1,97

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Dopo il primo turno di coppe europee, i nerazzurri in casa dei toscani reduci dal cambio di allenatore vogliono restare a punteggio pieno. Avanti anche il Milan col Verona (1,38), la Juventus a Reggio Emilia col Sassuolo (1,77) e le romane

Milano, 22 settembre 2023– Archiviato il primo turno delle coppe europee, la Serie A torna in campo per una quinta giornata che non propone scontri diretti d’alta classifica ma che può regalare diverse insidie alle grandi. L’Inter capolista, reduce dal trionfo nel derby e dal pareggio in Champions contro la Real Sociedad, va domenica alle 12.30 sul campo di un Empoli reduce dal cambio di allenatore, con Andreazzoli che ha preso il posto dell’esonerato Zanetti. Le quote Snai per il “lunch match” sono tutte dalla parte dei nerazzurri, favoriti a 1,32; se il pareggio si gioca a 5,50, il primo successo stagionale dell’Empoli paga 8,75. Empoli che è ancora senza punti e senza gol segnati: nonostante questo, l’Over a 1,50 sovrasta l’Under a 2,40, con un equilibrio quasi totale tra Goal (1,82) e No Goal (1,88). Il Milan, che invece il derby lo ha perso malamente e arriva dal pari europeo col Newcastle, apre il sabato ospitando il Verona. Anche in questo caso, tabellone tutto sbilanciato dalla parte dei rossoneri, avanti a 1,38 con il pareggio a 4,75 e il «2» a 8,25.

Juve a Reggio Emilia A completare gli anticipi del sabato saranno Sassuolo-Juventus e Lazio-Monza. I bianconeri, a differenza delle altre big, non hanno avuto impegni europei durante la settimana: la vittoria della squadra di Allegri, che la scorsa settimana ha battuto proprio i biancocelesti, è pagata 1,77, e ha la quota più bassa rispetto alla «X» a 4,00 e all’«1» a 4,25. La Lazio, invece, riceve il Monza all’Olimpico sabato sera: «1» a 1,80, «X» a 3,85 e «2» a 4,50.

Insidia Bologna Tra le big, Roma e Napoli sono probabilmente le squadre ad avere gli impegni più duri. I campioni d’Italia, domenica alle 18, saranno di scena al Dall’Ara contro il Bologna, dopo aver debuttato con tre punti in Champions sul campo del Braga. Il successo della squadra di Garcia si trova su Snai a 1,97, con gli altri due segni a distanza ravvicinata («1» a 3,75 e «X» a 3,65). Rientrata dalla trasferta di Tiraspol, la Roma dovrà viaggiare ancora, in direzione Torino. Se la vittoria granata e il pareggio hanno la stessa quota (3,05), altri tre punti per Mourinho dopo quelli di domenica scorsa contro l’Empoli si giocano a 2,55.

