SNAI – Serie A: Milan con l’effetto derby, «1» col Lecce a 1,35. Inter a 1,50, Juve a 1,70, il Torino a 2,90 per restare in vetta

26 Settembre 2024

(Adnkronos) – La sesta giornata si apre venerdì sera a San Siro con la sfida tra gli uomini di Fonseca e i salentini. Favorite anche le altre big: alla stessa quota dei rossoneri c’è anche il Napoli con il Monza

Milano, 26 settembre 2024 – La stagione del Milan potrebbe essere cambiata domenica con la vittoria nel derby. Un successo che ha dato nuovo entusiasmo alla squadra di Paulo Fonseca, chiamata venerdì sera ad aprire la sesta giornata di campionato a San Siro contro il Lecce. Le quote Snai sono dalla parte dei rossoneri, favoriti a 1,35: se il pareggio paga 5,25 volte la posta, l’impresa dei giallorossi di Gotti si gioca addirittura a 8,00. Quella per l’«1» del Milan è la quota più bassa di tutto il fine settimana, al pari di quella per la vittoria del Napoli nel match di domenica sera al ‘Maradona’ contro un Monza ancora a caccia del primo successo in campionato.

Le altre big Se il Milan giocherà venerdì in casa, sabato toccherà ad altre big. Apre, alle 15, Udinese-Inter, con i nerazzurri chiamati a reagire dopo il ko nel derby. Di fronte ci sarà un’Udinese che era partita benissimo, prima della sconfitta dell’Olimpico contro la Roma, ma che non sembra poter opporre resistenza ai campioni d’Italia, in pole a 1,50. «1» e «X» viaggiano rispettivamente a 6,25 e 4,25. Alle 18, invece, ecco Genoa-Juve: i bianconeri, dopo cinque giornate, non hanno ancora subito reti, ma sono reduci da tre 0-0 di fila. Il «2», però, vola basso a 1,70, in un match dove l’ennesimo No Goal per la squadra di Motta paga 1,67. In serata, infine, Bologna-Atalanta è sfida tra due squadre impegnate in Champions League ma reduci da un avvio di campionato non esaltante: Gasperini ha una ruota di vantaggio, con la vittoria nerazzurra a 2,45 che si fa preferire a quella rossoblù a 2,90.

Domenica La grande sorpresa di questo inizio di campionato è il Torino, primo in classifica dopo le prime cinque giornate: i granata puntano a restare in vetta, ma domenica alle 12.30 troveranno una Lazio carica dopo la vittoria in Europa League contro la Dinamo Kiev. Quote in equilibrio: Baroni a 2,60, Vanoli a 2,90, con il pari a 3,10. Vita più facile, almeno in quota, per la Roma di Juric, che all’Olimpico riceve il Venezia: la conferma del successo contro l’Udinese vale 1,42.

