SNAI – Serie A: primo match point scudetto per l’Inter, Derby nerazzurro e festa a 2,10, il Milan insegue a 3,40

18 Aprile 2024

Milano, 18 aprile – Vincere lo scudetto nel derby? Uno scenario da sogno per l’Inter, che con 14 punti di vantaggio e sei partite da giocare può chiudere aritmeticamente i conti già lunedì sera battendo il Milan. Le quote Snai sono tutte dalla parte di Simone Inzaghi (fermato nell’ultimo turno a San Siro dal Cagliari) con il segno «2» (l’Inter gioca formalmente in trasferta) in lavagna a 2,10. Se l’«1» sale a 3,40 (e il Milan arriverà dall’impegno di Europa League contro la Roma), il pareggio è l’esito meno probabile a 3,50. Sembra una partita da Over (1,65), opposto all’Under a 2,10; per il Goal si scende ancora (1,53), con il No Goal a 2,35. Lautaro Martinez e Thuram sono i giocatori più indiziati per regalare all’Inter i gol scudetto: una rete dell’argentino paga 2,50, subito dietro il francese a 2,75, mentre sul gradino più basso del podio ci sono Arnautovic e il primo milanista, Olivier Giroud, a 3,25.

Gli anticipi La sestultima giornata di Serie A si aprirà sabato a Marassi con Genoa-Lazio. Se i rossoblù sono di fatto sicuri della salvezza, i biancocelesti si giocano le residue chance di disputare la prossima Champions League (in caso di allargamento a posti per le squadre italiane). Le quote sorridono a Tudor, avanti a 2,60, con l’«1» a 2,90 e il pareggio a 3,05. Alle 20.45, invece, la Juventus prova ad attaccare il secondo posto del Milan sul campo di un Cagliari che cerca altri punti salvezza: la quota per il «2» (1,75) è la quarta più bassa del weekend dppo l’1,65 per l’«1» del Torino sul Frosinone e per il «2» della Fiorentina a Salerno e l’1,70 per il successo del Napoli a Empoli. Un punto per Ranieri a 3,55, un’altra sconfitta per i bianconeri a 4,75.

Lotta Champions Prima di Milan-Inter, lunedì è in programma un altro big match, quello tra Roma e Bologna. I giallorossi arriveranno dal match di Europa League, ma De Rossi – a cui i Friedkin hanno confermato la fiducia anche per la prossima stagione – è comunque in pole position a 2,20. Il colpo degli emiliani (che hanno perso per infortunio Ferguson) si arrampica a 3,40, con il pareggio a 3,15. Domenica le altre due reduci dagli impegni europei: detto dei pochi dubbi sulla vittoria della Fiorentina a Salerno, parte nettamente avanti anche l’Atalanta a 1,87 nel derby lombardo sul campo del Monza, che segue a 4,00.