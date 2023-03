SNAI – Serie A: Spezia-Inter, venerdì in discesa per Inzaghi. Al ‘Maradona’ c’è l’Atalanta: un’altra vittoria del Napoli a 1,67

Marzo 9, 2023

(Adnkronos) – Il lungo weekend di campionato si apre al ‘Picco’, con i nerazzurri che anticipano in vista dell’impegno di Champions contro il Porto: «2» a 1,45. Big match in casa della capolista, colpo nerazzurro a 5,00. Roma, Juventus e Milan, «1» probabili

Milano, 9 marzo 2023 – Neanche il tempo di mettersi alle spalle la settimana di coppe europee, che la Serie A torna in campo per un turno di campionato che precede altri impegni internazionali. La prima squadra a scendere in campo per il 26° turno sarà l’Inter, ospite al ‘Picco’ di uno Spezia che ha da poco cambiato allenatore: per Semplici, però, l’impegno non sarà per nulla…semplice. Il «2» dei nerazzurri, su Snai, ha una quota di 1,45, con il pareggio che sale a 4,50 e la vittoria dello Spezia addirittura a 7,25, offerta di gran lunga più alta tra quelle per le vittorie casalinghe. Sembra una partita da Over (1,70), con l’Under a 2,05; perfetta parità a 1,85, invece, tra Goal e No Goal. Inter che andrà a giocare in casa del Porto per il ritorno degli ottavi di Champions e che, seppur a 15 punti di distanza, è la prima inseguitrice di un Napoli che viaggia spedito nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro la Lazio; al ‘Maradona’, sabato alle 18, la capolista ha subito la chance di riscattarsi contro l’Atalanta, in attesa di ospitare poi l’Eintracht per garantirsi un posto tra le prime otto d’Europa. La lavagna è tutta inclinata dalla parte di Luciano Spalletti: «1» a 1,67, «X» e «2» a cifra tonda, rispettivamente a 4,00 e 5,00.

Le due romane – Sabato sera sarà invece il turno di una Lazio uscita delusa dall’andata degli ottavi di Conference League: dopo il ko con l’AZ Alkmaar, e aspettando di volare in Olanda per cercare di ribaltare il risultato, la squadra di Sarri va a fare visita al Bologna. Impegno insidioso per i biancocelesti, comunque favoriti a 2,45, contro la quota di 3,20 associata al pareggio e il 3,05 al segno «1». La Roma, invece, all’Olimpico attende il Sassuolo: Mourinho, dopo la vittoria contro la Juventus e la partita di Europa League contro la Real Sociedad, potrà ancora puntare sull’apporto dell’Olimpico per superare gli emiliani. «1» a 1,70 avanti sul pari a 3,70 e sul «2» a 5,25.

Juventus e Milan – Quote favorevoli anche ad altre due big: la Juventus, anch’essa in campo in Europa League, chiuderà il programma della domenica ospitando la Sampdoria allo Stadium. Il successo dei bianconeri paga 1,35, quello dei blucerchiati addirittura 9,50. Ma è ancora più alta la quota per la vittoria della Salernitana a San Siro lunedì sera contro un Milan gasato dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions League: impresa granata a 11 opposta all’«1» a 1,27.

