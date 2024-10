SNAI – Serie A: subito un altro big match, c’è Milan-Napoli Conte capolista, ma le quote premiano Fonseca: «1» a 2,35

28 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Dopo gli otto gol di Inter-Juventus, martedì un’altra grande sfida a San Siro, con gli azzurri che inseguono a 2,95. Nerazzurri e bianconeri a bassa quota contro Empoli e Parma

Milano, 28 ottobre 2024 – Neanche il tempo di mettersi alle spalle lo straordinario spettacolo di InterJuventus che San Siro ospita un altro big match. Tra martedì e giovedì si gioca il turno infrasettimanale, aperto da Cagliari-Bologna e Lecce-Verona, e che martedì sera vivrà il suo clou con la sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri arrivano da un weekend di riposo dopo il rinvio della gara di Bologna; la capolista, invece, con il successo sul Lecce e il pareggio tra Inter e Juve ha staccato il resto del gruppo provando la prima fuga del campionato. Nonostante il rendimento super della squadra di Conte, però, le quote Snai sono dalla parte del Milan, favorito a 2,35; il «2» sale a 2,95, con il pareggio a 3,50, in una partita dove l’Under a 1,90 e l’Over a 1,80 si equivalgono, ma dove il Goal a 1,65 è più probabile del No Goal a 2,15. Tra i probabili marcatori, spiccano Abraham e Lukaku a 3,00; subito dietro, Morata e Kvaratskhelia a 3,25.

Mercoledì La decima giornata proseguirà mercoledì con gli impegni di tutte le prime quattro inseguitrici del Napoli. Alle 18.30 l’Inter fa visita a un Empoli comunque protagonista di un buon inizio di campionato nonostante la vittoria manchi da quattro turni: tutto in discesa, almeno in lavagna, per i nerazzurri, con il «2» a 1,40 che si contrappone all’«1» a 7,50. Quote analoghe per Juventus-Parma, con i bianconeri a 1,37 e i gialloblù di Pecchia a 8,00. Se la quota più bassa di tutta la giornata è quella per l’«1» dell’Atalanta sul Monza (1,30), vuole continuare a stupire anche l’Udinese, attesa dal derby del Triveneto contro il Venezia. I friulani, però, con il «2» a 2,80 partono alle spalle degli arancioneroverdi a 2,55.

Giovedì Le ultime tre partite del turno sono molto interessanti, a cominciare da Genoa-Fiorentina, con i viola in un grande momento e i rossoblù pronti ad accogliere Mario Balotelli in squadra. Pronostico tutto dalla parte di Palladino, che da calciatore ha vestito proprio la maglia del Genoa: «2» a 1,87, con Gilardino – anch’egli ex della partita, avendo giocato nella Fiorentina – a 4,00. La Lazio a Como vuole proseguire il suo grande momento: i biancocelesti, che proprio contro il Genoa hanno ripreso a correre dopo il ko di Torino, sono candidati ad altri tre punti (2,45) nella sfida tra Pedro e gli altri ex Barcellona come Reina, Sergi Roberto e soprattutto Cesc Fabregas, che risponde a 2,80. Se la Lazio vive un ottimo momento, la Roma non se la passa bene: dopo i cinque gol subiti a Firenze, i giallorossi sono chiamati a un pronto riscatto contro il Torino. Le quote sono comunque dalla parte della Roma, favorita a 1,70: se per il pareggio si arriva a 3,80, il colpo granata paga cinque volte la posta.

