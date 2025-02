SNAI – Serie A: super weekend con Lazio-Napoli e Juve-Inter Baroni avanti su Conte (2,65), Inzaghi in pole su Motta (2,25)

13 Febbraio 2025

– La venticinquesima giornata di campionato, che sarà aperta venerdì da Bologna-Torino, è uno snodo fondamentale: si affrontano quattro delle prime cinque squadre della classifica. Atalanta in discesa (1,45) sul Cagliari Milano, 13 febbraio – Quello che si aprirà venerdì sera con Bologna-Torino potrebbe essere un weekend fondamentale per le sorti della Serie A: si affrontano quattro delle prime cinque squadre della classifica, con la sola Atalanta che non sarà impegnata in uno scontro diretto. Dopo il match del Dall’Ara, con il Bologna avanti a 1,75 sul Torino a 5,00, sabato ecco Atalanta-Cagliari e soprattutto Lazio-Napoli. All’Olimpico, Conte affronta la sua bestia nera stagionale, considerando che i biancocelesti hanno vinto sia il precedente in campionato al Maradona che quello in Coppa Italia a Roma: anche per la sfida di sabato alle 18 la Lazio è avanti, con Snai che offre a 2,65 il segno «1», opposto al «2» a 2,80 e al pareggio a 2,95. Stesse quote sia per Under e Over che per Goal e No Goal, 1,70 e 2,00. Castellanos da una parte e Lukaku dall’altra, a 3,00, sono i marcatori più probabili.

Luci a Torino Lazio e Napoli scenderanno in campo dopo Atalanta e Cagliari. I nerazzurri, nell’anticipo di sabato alle 15, dovranno riscattare la sconfitta (con polemiche) in Champions League contro il Bruges, e per farlo puntano sul match contro i sardi e con un segno «1» che paga 1,45. Pareggio e impresa dei sardi valgono rispettivamente 4,75 e 6,25. L’altra grande sfida è però quella di domenica sera (20.45) all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter: a seconda di quello che sarà il risultato di Lazio-Napoli, l’Inter potrà cercare il sorpasso al primo posto, supportata da una quota (2,25) più bassa rispetto a quella per il pareggio (3,00) e dell’«1» a 3,45. Così come per Lazio-Napoli, stesse quote per Under e Over e per Goal e No Goal, 1,73 e 2,00. Kolo Muani a 3,00 e Vlahovic a 3,50 puntano a scardinare la difesa dell’Inter, che si affida invece a Lautaro Martinez (2,75) e Thuram (3.00) tra i papabili per un gol.

Le altre partite L’altra italiana reduce dall’impegno di Champions League, come Juventus e Atalanta, è il Milan, che sabato sera a San Siro contro il Verona ha l’opportunità di dimenticare la sconfitta contro il Feyenoord e lanciarsi verso la gara di ritorno: l’1,33 associato all’«1» è la quota più bassa di tutto il fine settimana. Domenica alle 12.30 la Fiorentina ospita il Como («1» a 1,95); alle 18 andrà invece in campo un’altra squadra in campo in settimana nelle coppe europee, la Roma, di scena al Tardini contro un Parma in crisi: il terzo successo di fila in trasferta per i giallorossi dopo quelli contro Udinese e Venezia paga 1,87, con il riscatto gialloblù a 3,90 e il pari a metà strada a 3,60.

