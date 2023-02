SNAI – Serie A: venerdì apre Sassuolo-Napoli. «2» a 1,60. Monza-Milan è derby: Pioli favorito a 2,10

Febbraio 16, 2023

(Adnkronos) – La capolista, impegnata la prossima settimana in Champions, inaugura venerdì sera il programma della 23a giornata: pareggio a 4,25, l’impresa di Dionisi a 5,25. Inter in discesa con l’Udinese (1,53), avanti anche la Juve a La Spezia e le romane

Milano, 16 febbraio 2023 – Prima di rituffarsi nella Champions League e sognare di proseguire lo straordinario cammino iniziato nella fase a gironi, il Napoli ha un’ultima “distrazione”: l’anticipo del 23° turno di campionato che vedrà la capolista impegnata venerdì sera a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo. Almeno nelle quote Snai non ci sono sorprese all’orizzonte: il «2», che permetterebbe a Spalletti di andare a dormire con 18 punti di vantaggio sul resto del gruppo, vale 1,60. Se per il pareggio si sale a 4,25, il successo dei neroverdi schizza a 5,25. Nonostante l’inevitabile turnover, visto l’impegno in casa dell’Eintracht Francoforte di martedì, sembra una partita adatta per Over e Goal, che si giocano entrambi a 1,60; l’Under e il No Goal sono rispettivamente a 2,25 e 2,20.

L’altro derby – Dopo aver perso quello contro l’Inter, il Milan sabato alle 18 giocherà un altro derby, quello contro il Monza, sfida particolare per Berlusconi e Galliani che del club rossonero hanno scritto la storia. La squadra di Pioli si è rimessa in carreggiata con i successi in campionato con il Torino e in Champions con il Tottenham, e cerca una continuità che in lavagna si traduce con il «2» a 2,10. Occhio al Monza, però: distante ben 12 punti dalla zona retrocessione, Palladino può stupire ancora. Pareggio a 3,35, «1» a 3,60. In serata tocca anche all’Inter, che a San Siro riceve l’Udinese senza poter pensare alla Champions: tre punti per Inzaghi a 1,53.

Le partite di domenica – Domenica si gioca per l’Europa. Apre Atalanta-Lecce alle 12.30 e per i nerazzurri a 1,53 c’è l’occasione di restare al terzo posto; alle 15 tocca alla Lazio, che sarà reduce dalla partita di Conference League contro il Cluj, non vince da tre partite ma è ancora lì e chiede strada alla Salernitana che ha appena cambiato allenatore. La prima vittoria di Paulo Sousa paga cinque volte la posta; Sarri in pole a 1,70, in mezzo il pari a 3.90. Alle 20.45 chiude la Roma, che riceve il Verona dopo essere rientrata da Salisburgo: il successo di Mourinho a 1,60, ma occhio all’ottimo momento dell’Hellas, tornata in corsa per la salvezza. Pari a 3,75, «2» a 6,00. Alle 18 Spezia-Juventus, con i bianconeri che dopo la penalizzazione provano a risalire la classifica: la terza vittoria di fila, sul campo di una squadra che ha appena esonerato l’allenatore Gotti, vale 1,65.

