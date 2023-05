SNAI – Serie A: weekend decisivo per la Champions? Milan, Inter e Atalanta favorite su Lazio, Roma e Juventus

Maggio 5, 2023

(Milano, 5 maggio 2023) – Con il Napoli già campione d’Italia, l’attenzione si sposta sugli altri tre posti disponibili per la competizione più prestigiosa: in programma tre scontri diretti, con Pioli, Inzaghi e Gasperini rispettivamente a 2,00, 2,45 e 2,35

Milano, 5 maggio 2023 – Dopo la grande festa per il Napoli campione d’Italia, l’attenzione sulla Serie A si sposta su un altro tavolo: quello della lotta per gli altri tre posti che portano in Champions League. In questo senso, il weekend che è alle porte potrebbe essere decisivo, con tre scontri diretti. Il calendario, infatti, propone Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta-Juventus. Si comincia sabato alle 15 da San Siro, con i rossoneri che ospitano la squadra di Sarri, attesa per la seconda volta in meno di una settimana da una trasferta milanese: dopo la sconfitta contro l’Inter, la Lazio parte sfavorita anche contro il Milan, avanti sulla lavagna Snai a 2,00. Se il pareggio si gioca a 3,35, il colpo biancoceleste – che sarebbe quasi un’ipoteca sul secondo posto – si piazza a 3,90. L’Under a 1,63 si fa preferire all’Over a 2,15, mentre c’è più equilibrio tra Goal (1,90) e No Goal (1,80).

Roma contro Milano Il sabato di Serie A propone la doppia sfida tra Roma e Milano. Non solo Milan-Lazio alle 15 ma anche Roma-Inter alle 18, con i giallorossi reduci dal pareggio di Monza e i nerazzurri che dopo lo 0-6 di Verona vogliono prepararsi al meglio all’andata della semifinale-derby di Champions della prossima settimana. Partita come sempre particolare per José Mourinho, che l’allenatore portoghese della Roma dovrà però affrontare in emergenza: motivo, questo, per cui le quote vedono in pole l’Inter a 2,45, con il segno «2» seguito a ruota dall’«1» a 3,10 e dalla «X» a 3,45. Anche in questo caso, come per Milan-Lazio, l’Under a 1,60 è nettamente davanti all’Over a 2,15.

L’Atalanta spera Sono in sei a giocarsi i tre posti restanti per la Champions League: questo perché nelle ultime settimane è rientrata alla grande anche l’Atalanta, reduce da tre vittorie consecutive. Domenica alle 12.30 al Gewiss arriva una Juventus uscita dal turno infrasettimanale con un successo contro il Lecce che in A mancava da quattro turni. I quotisti, però, danno fiducia alla squadra di Gasperini: segno «1» a 2,35, con Allegri in ritardo a 3,05. Meno probabile rispetto alla vittoria di una tra Atalanta e Juve, il pareggio a 3,35.

Zona salvezza Ma sarà un weekend tutto da vivere anche nella zona bassa della classifica, con tre partite delicatissime. La più importante è quella tra Cremonese e Spezia, che può riammettere definitivamente i grigiorossi nella corsa a restare in Serie A: Ballardini favorito a 2,35 su Semplici a 3,05. Avanti, sul tabellone Snai, anche il Lecce sul Verona (2,20 contro 3,60) e l’Empoli sulla Salernitana (2,20 a 3,70).

