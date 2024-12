SNAI – Supercoppa: Inter davanti a tutte, poi la Juve Nel Milan debutta Conceiçao: trionfo rossonero a 4,50

30 Dicembre 2024

– Milano, 30 dicembre – Il 2025 del calcio italiano inizia subito, e inizia col botto: in Arabia Saudita si gioca la Supercoppa italiana, con la conferma della formula a quattro squadre. Si parte giovedì 2 con Inter-Atalanta, poi venerdì 3 Juventus-Milan e la finale nel giorno dell’Epifania. Nella sfida tutta nerazzurra tra i campioni uscenti e una delle capolista della Serie A, la lavagna Snai vede favorita l’Inter: il successo nei 90’ regolamentari (in caso di parità si va direttamente ai rigori) si gioca a 2,20, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata, «2» a 3,30 e «X» a 3,35. L’Over a 1,70 prevale sull’Under a 2,00; distanze ancora più larghe tra il Goal a 1,57 e il No Goal a 2,30. A comandare il tabellone dei possibili marcatori ci sono i soliti Lautaro Martinez (2,50) e Marcus Thuram (2,75); l’Atalanta risponde con Lookman a 3,50, seguito da De Ketelaere e dal giovane Vlahovic a 4,00.

Debutta Conceiçao Venerdì ci sarà un ulteriore motivo di interesse per seguire la seconda semifinale; nel Milan che affronta la Juventus, infatti, ci sarà l’esordio di Sergio Conceiçao sulla panchina rossonera, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. E il portoghese si troverà di fronte suo figlio, con un gol di Francisco alla squadra del papà in lavagna a 4,50. La vittoria di Thiago Motta entro i 90’ paga 2,45, con il pareggio a 3,10 e il primo successo della nuova era rossonera a 3,15, in una partita dove si fa preferire l’Under (1,70) rispetto all’Over a 2,05 e dove, al contrario, il Goal a 1,77 prevale sul No Goal a 1,97. Con una quota più bassa per un gol rispetto a quella di Conceiçao jr ci sono Vlahovic (2,75), Nico Gonzalez (3,50), Yildiz e Milik (4,00) e, nel Milan, Morata a 3,00 e la coppia Abraham-Camarda a 4,00, con Jovic, Leao e Reijnders a 4,50.

Antepost Considerando anche il possibile epilogo ai rigori, Inter e Juventus sono avanti nei testa a testa per il passaggio del turno rispettivamente a 1,65 (contro il 2,25 dell’Atalanta) e 1,80, contro il 2,00 del Milan. La squadra di Inzaghi è invece in pole per la vittoria del trofeo a 2,25, seguita dalla Juventus a 4,00 e dalla coppia Milan-Atalanta a 4,50.

