SNAI – Tour de France: sorpasso Vingegaard, ora è favorito Ma Pogacar non molla: il terzo trionfo di fila a 2,50

Luglio 18, 2022

(Milano, 18 luglio 2022) – Il danese, che da qualche giorno si è preso la maglia gialla, guida la lavagna a 1,55. Dopo l’ultimo riposo, martedì si riparte da Carcassonne: lo sloveno, a 7,50 per la vittoria di tappa, cerca un nuovo ribaltone

Milano, 18 luglio 2022 – A una settimana dall’arrivo di Parigi, il Tour de France ha un nuovo padrone. È il danese Jonas Vingegaard, che nelle ultime cinque tappe ha indossato la maglia gialla e punta a tenersela stretta fino agli Champs-Élysées. La lavagna Snai, visto il sorpasso in vetta alla classifica generale, si è ribaltata: ora il favorito numero uno per la vittoria finale è proprio Vingegaard a 1,55, con Tadej Pogacar che si trova costretto a inseguire, a 2,50. La lotta per conquistare il Tour de France è ristretta a Vingegaard e Pogacar, visto che il terzo in quota è Geraint Thomas, a 15.

La prossima tappa – La Grande Boucle riprende martedì con la tappa da Carcassonne a Foix. L’opzione “Altro”, che comprende tutti i corridori a non avere una quota propria, è quella con l’offerta più bassa, 5,50; tra quelli che invece sono presenti con il loro nome sulla lavagna, proprio Pogacar a 7,50 è il favorito per la vittoria di tappa, con Thibaut Pinot a 10, seguito dagli italiani Damiano Caruso a 12 e Alberto Bettiol a 15.

Le altre classifiche – Pogacar, per distacco il miglior giovane del Tour (1,10, con Pidcock a 6,00), è avanti anche nelle quote per il miglior scalatore, a 3,50, con Vingegaard a 5,50. Sembra tutto fatto anche per Van Aert nella classifica a punti: tra il suo 1,05 e i 15 di Jasper Philipsen c’è un abisso.

