SNAI – Wimbledon: Sinner insegue la finale. L’impresa contro Djokovic a 4,75, Nole guida a 1,18

Luglio 13, 2023

(Adnkronos) – Venerdì all’All England Club l’azzurro (campione a 10) va a caccia di un risultato già raggiunto due anni fa da Matteo Berrettini. Nell’altra semifinale, Alcaraz avanti su Medvedev

Milano, 13 luglio 2023 – Due anni dopo, riecco un italiano a caccia della finale di Wimbledon. Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner nel 2023. Se il romano affrontò Novak Djokovic nell’appuntamento decisivo, per l’altoatesino lo scontro con il serbo arriva in semifinale. Le previsioni Snai, però, collocano comunque Nole nettamente in vantaggio: la vittoria di Djokovic si gioca a 1,18, con Sinner – alla prima semifinale Slam – a 4,75. La forbice si restringe leggermente nell’opzione relativa a chi vincerà il primo set: Nole, che un set lo ha perso in ciascuno degli ultimi due turni contro Hurkacz e Rublev, resta avanti a 1,36, ma Sinner si fa largo a 3,00. Pronostico sulla carta chiuso anche nell’altra semifinale, quella che vede protagonisti Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: la vittoria dello spagnolo paga 1,35, con il russo a 3,15.

Antepost Djokovic e Alcaraz sono i principali indiziati per il trionfo finale: il serbo – che alla vigilia del torneo valeva 1,70 – ora si trova a 1,60, mentre Alcaraz da 4,00 è sceso a 3,75. Stessa offerta per Sinner e Medvedev: prima dell’apertura dei Championships erano a 20, oggi valgono la metà.

