Snaifun e Mathandsport insieme per svelareil lato invisibile del calcio

(Adnkronos) – L’app for fun di Snaitech lancia due nuovi format per raccontare i numeri del pallone grazie ai match analyst di House of Calcio

Milano, 20 febbraio 2024 – Raccontare la matematica dello sport per capire che cosa si nasconde dietro ad una grande prestazione e, nei limiti del possibile, immaginarne l’esito. È questo l’obiettivo della partnership che unisce Snaifun – l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici – e House of calcio, il canale di informazione sportiva data-driven prodotto da MathandSport, spin-off del Politecnico di Milano specializzata nella creazione di modelli matematici nello sport. Una partnership che si fonda sulla passione e l’interesse per i dati, le statistiche e l’intelligenza artificiale, non come freddo strumento analitico di un match, ma come mezzo per vivere un’esperienza ancora più immersiva. Immaginare l’esito di un match, la sua trama, i suoi colpi di scena è ciò che più coinvolge tifosi e appassionati. Con i dati di House of Calcio e le curiosità di Snaifun gli spettatori hanno ancora più elementi per “scendere in campo”, e vivere l’incontro da protagonisti attraverso previsioni e pronostici. Dal 20 febbraio fino alla chiusura della stagione calcistica di serie A, Snaifun sarà presente nel palinsesto di House of Calcio in streaming live su Twitch e YouTube con due appuntamenti: Metagoats e Tipzone dal lunedì al venerdì rispettivamente alle 19 e alle 20. È possibile, inoltre, trovare news e giochi data-driven con accesso a premi esclusivi sul sito houseofcalcio.it.

Metagoats: un analyst accompagnerà gli utenti alla scoperta dei “superpoteri” dei giocatori più in forma del nostro campionato dando vita al supercampione ideale, il Metagoat appunto. Rivolto agli appassionati di calcio e ai fanta-allenatori, questo format proporrà in ogni puntata il quintetto ideale che non dovrebbe mancare in nessuna selezione.

Tipzone: il format di pronostici e analisi tecnico tattica, proporrà 20 minuti ad alto ritmo, in compagnia di analyst e influencer sportivi per provare a leggere lo stato di forma di giocatori e squadre, entrare in clima partita con storie e curiosità e provare a prevedere l’andamento dei prossimi match in calendario.

“L’innovazione è uno dei driver fondamentali delle nostre strategie e iniziative” – ha dichiarato Riccardo Bartola, Chief Marketing Officer di Snaitech. – “È cambiato il modo di fruire lo sport e deve evolversi di conseguenza anche il modo di raccontarlo. La partnership con MathandSport è coerente con questo obiettivo: innovare il linguaggio dell’entertainment sportivo per continuare ad essere leader e protagonisti del nostro mercato”. “La tecnologia in campo a fianco dei coach (ed oggi dei fans), è sempre sempre stata la nostra sfida nello sport” – ha dichiarato Adriano Bacconi, Presidente di MathandSport – “Strumenti avanzati di intelligenza artificiale misurano strategie di gioco, trend psico-fisici dei giocatori, schemi ricorrenti. La nostra squadra di football data analyst può così generare contenuti originali ed esclusivi per i format di Snaifun che saranno presenti nel palinsesto di House of calcio”. Il filo conduttore dei format è l’analisi approfondita del calcio, attraverso strumenti esclusivi come IM Coach, il tool di MathandSport che la Lega Serie A mette a disposizione di tutti gli allenatori e staff del nostro campionato: una prospettiva unica che permetterà di andare alla scoperta del lato nascosto e invisibile del calcio. I partner, oltre a Snaifun in qualità di main sponsor del progetto,sono: Infront, partner commerciale di House of Calcio; Hellodì, per la selezione e gestione dei talent, creazione della brand identity e dei loghi del format, della gestione dei canali social e della comunicazione di House of Calcio; Emg e Y-Tech, partner di produzione. Il primo mette a disposizione lo studio virtuale e tutte le facilities tecnologiche, il secondo la piattaforma digitale che ospita sito e gamification di HoC. Infine la Lega di Serie A che consente a MathandSport di utilizzare IM Coach all’interno dei canali ufficiali di House of Calcio.

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nelsettore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,3%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,8%). Nel 2022 Snaitech ha registrato ricavi per circa 900,4 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

La giovane spin-off del Politecnico di Milano è specializzata nella creazione di indicatori di performance anche predittivi partendo dai dati prodotti durante gli eventi sportivi (sensori, telecamere, ecc…). Strumenti di intelligenza artificiale cloud-based permettono di decifrare le interazione complesse che si creano in campo tra giocatori e palla, riuscendo così a raccontare il lato invisibile del calcio, tutto quello dove l’occhio umano non può arrivare. Dal 2018 è data provider della serie A fornendo l’app tablet IM Coach che supporta gli allenatori con alert e visualizzazioni dinamiche in tempo reale direttamente in panchina. Con House of Calcio, il canale di informazione sportiva data-driven, il lato invisibile del calcio è oggi a disposizione di tutti gli appassionati di calcio per aiutarli a prendere migliori decisioni

