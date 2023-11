SNAIFUN Official Infotainment partner di Olimpia Milano

Novembre 8, 2023

(Adnkronos) – L’app for fun di Snaitech accompagnerà la squadra di basket campione d’Italia con attività di intrattenimento per tutti gli appassionati sportivi

Milano, 8 novembre 2023 – Nasce la collaborazione tra SNAIFUN, l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, e Olimpia Milano, la squadra di basket più titolata d’Italia, di cui diventa Official Infotainment Partner per la stagione 2023-2024.

La partnership che lega le due realtà si fonda sull’appartenenza al mondo dello sport e sulla condivisione e promozione dei suoi valori, quali l’aggregazione, la partecipazione, l’inclusione e il riconoscimento sociale. Principi ampiamente rappresentati dal basket, disciplina in cui da sempre il fair play e la sana passione sportiva sono protagonisti assoluti.

«Abbiamo fortemente voluto legarci ad un brand iconico nel mondo del basket e in particolar modo per la città di Milano qual è Olimpia – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – perché condividiamo un terreno comune: la passione per lo sport. Per Snaitech, lo sport rappresenta l’asset principale delle iniziative aziendali, esprimendo allo stesso tempo, in modo completo, i valori in cui il Gruppo si riconosce. Da sempre impegnati in prima linea in attività volte alla promozione e diffusione della pratica sportiva, siamo orgogliosi di intraprendere questa nuova avventura anche perché grazie all’Olimpia fortifichiamo il nostro legame con la comunità milanese».

«Siamo felici di avviare questo nuovo rapporto con Snaitech che si basa sulla condivisione di valori comuni come la promozione, l’inclusione e soprattutto la passione per la pratica sportiva come mezzo anche educativo. Questa partnership rafforzerà il nostro impegno sul territorio milanese che già ci rende orgogliosi» – ha commentato Christos Stavropoulos, general manager di Olimpia Milano.

In qualità di Official Infotainment Partner, SNAIFUN sarà presente durante le partite casalinghe del Campionato Italiano con visibilità di brand sui LED e sui cartelli intorno al terreno di gioco, e accompagnerà durante la stagione i tifosi e la community di appassionati attraverso iniziative ed attività di intrattenimento rivolte alla fanbase delle Scarpette Rosse, con quiz dedicati al mondo del basket, pronostici e giochi volti a premiare e a condividere il loro interesse. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative previste dalla sponsorship è necessario scaricare l’app ufficiale SNAIFUN.

Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,3%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,8%). Nel 2022 Snaitech ha registrato ricavi per circa 900,4 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di oltre 2.000 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Olimpia Milano

Olimpia è la più titolata società italiana di pallacanestro. Fondata nel 1936, in coincidenza con la conquista del primo titolo italiano, fu acquistata dal Gruppo Armani nell’estate del 2008.

È la squadra più titolata d’Italia, grazie alla conquista della Terza Stella nella stagione 2022-2023, e una delle più vincenti in Europa. Vanta infatti 30 scudetti, 8 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe dei Campioni e altrettante Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korać e una Coppa Intercontinentale.

