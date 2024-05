Snaipay Match Sponsor di Inter-Lazio domenica 19 maggio, Stadio San Siro

17 Maggio 2024

(Adnkronos) – Al termine della partita, la cerimonia di premiazione del 20° scudetto

Milano, 17 maggio 2024 – Snaipay, brand di Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento a valore aggiunto, sarà Match Sponsor dell’ultima partita casalinga del campionato di Serie A Inter-Lazio, in programma domenica 19 maggio 2024 alle ore 18:00 presso lo Stadio San Siro di Milano. Un evento imperdibile per tutti i tifosi che potranno assistere alla cerimonia di premiazione per la vittoria del ventesimo scudetto nerazzuro, al termine della quale l’atmosfera si accenderà ulteriormente con alcune performance live.

Per l’occasione Snaipay omaggerà i campioni d’Italia con dei LED a bordocampo dedicati alla vittoria dello scudetto, oltre ad un video spot celebrativo che sarà trasmesso sui maxi schermi del Meazza; inoltre, durante l’intervallo, saranno posizionati a bordo campo, in direzione degli spalti, dei cannoni spara magliette celebrative.

Le emozioni di questa giornata saranno vissute in prima persona anche da alcuni dipendenti Snaitech, grazie all’iniziativa “Non è un sogno, è il sogno”. Questo progetto ha permesso di coinvolgere numerosi colleghi e colleghe in esperienze uniche legate alle più grandi realtà sportive di Milano: nel corso dell’anno hanno potuto assistere a partite di Serie A da postazioni VIP, esplorare in esclusiva le sedi dei club e assistere a un allenamento a porte chiuse della loro squadra del cuore.

Snaipay è il brand di Snaitech che punta a semplificare la vita del cliente con servizi pratici, efficaci e innovativi sempre a portata di mano. Pagare una bolletta o una multa, ricaricare il credito telefonico o la Pay TV, acquistare una gift card sono solo alcune delle cose che si possono fare nelle edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi affiliati a Snaipay. Una rete in continua espansione che conta più di 40 aziende partner e circa 5.000 punti vendita e rende sempre più facile, comodo e veloce effettuare acquisti, pagamenti e ricariche – oltre che accedere al servizio di biglietteria per eventi, partite e concerti – direttamente nel negozio sotto casa.

