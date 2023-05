Snaipay sarà Match Sponsor di Milan-Sampdoria Sabato 20 maggio allo Stadio San Siro

Maggio 17, 2023

(Milano, 17 maggio 2023)() – Online il contest dedicato agli appassionati di sport: tra i premi in palio gift card Snaipay da 250 euro e la Warm Up Experience rossonera!

Milano, 17 maggio 2023 – Snaipay, il brand del Gruppo Snaitech che semplifica la vita degli Italiani con tanti servizi utili e innovativi sempre a portata di mano, sarà match sponsor della partita di Serie A Milan-Sampdoria che si terrà sabato 20 maggio 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio San Siro di Milano. Per l’occasione, è già online il concorso di fan engagement “Snaipay Matchday”.

Snaipay, con questa iniziativa dedicata non solo alla fanbase rossonera ma a tutti gli appassionati di sport, premia i tifosi con gift card Snaipay, biglietti e l’esclusiva Warm Up Experience per vivere una giornata unica e incontrare i campioni rossoneri. La collaborazione tra il brand del Gruppo Snaitech e AC Milan, di cui è Value-Added Services Partner fino alla stagione 2024-2025, prosegue e si fortifica sulla base della condivisione e promozione dei sani valori dello sport quali l’inclusione, la partecipazione e il riconoscimento sociale.

Per aderire basta un clic sul sito web www.snaipayconcorso.it/milan e registrarsi inserendo i dati richiesti. Il contest, online fino a lunedì 22 maggio, offre diverse modalità di vincita: l’instant win, grazie al quale è possibile aggiudicarsi ogni giorno una gift card Snaipay del valore di 250 euro spendibile su snaipaygift.it, e due estrazioni: intermedia e finale. L’estrazione intermedia mette in palio un meraviglioso maxi premio: tre coppie di biglietti per Milan-Sampdoria con Vip Experience che prevede accesso all’area hospitality e al WarmUp, oltre a quindici coppie di biglietti validi per assistere al match. Con l ’estrazione finale sarà infine possibile aggiudicarsi tre coppie di biglietti per il match Milan-Verona, in programma in occasione dell’ultima giornata di campionato, anche in questo caso con accesso all’area hospitality.

A supporto del contest “Snaipay Matchday” è prevista una comunicazione dedicata sui LED e sul maxischermo a San Siro, oltre ad una campagna dedicata online sui media a target sportivo.

Snaipay è il brand di Snaitech che punta a semplificare la vita del cliente con servizi pratici, efficaci e innovativi sempre a portata di mano. Pagare una bolletta o una multa, ricaricare il credito telefonico o la Pay TV, acquistare una gift card sono solo alcune delle cose che si possono fare nelle edicole, tabaccherie, bar e altri esercizi affiliati a Snaipay. Una rete in continua espansione che conta più di 40 aziende partner e circa 7.000 punti vendita e rende sempre più facile, comodo e veloce effettuare acquisti, pagamenti e ricariche – oltre che accedere al servizio di biglietteria per eventi, partite e concerti – direttamente nel negozio sotto casa.

