Snaitech a fianco di Rete Clima

Novembre 21, 2023

(Adnkronos) – L’azienda ha confermato anche per il 2023 la collaborazione con l’ente non profit, impegnandosi per la tutela del pianeta con progetti di piantagione alberi, supporto alla cura forestale e aumento della biodiversità

Milano, 21 novembre 2023 – In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi – che si celebra ogni 21 novembre – Snaitech ha confermato anche per il 2023 la collaborazione con Rete Clima – Impresa Sociale in iniziative di sostenibilità e di decarbonizzazione. La collaborazione con l’Ente non profit prosegue dopo il successo della campagna “PIANTALA! Più persone creano un cambiamento. Più alberi fanno una foresta”, con cui Snaitech ha invitato i colleghi a prendere parte all’attività di forestazione urbana che ha visto la piantagione di 3.000 nuovi alberi nelle tre regioni italiane in cui l’azienda ha sede: Toscana, Lazio e Lombardia.

Gli alberi costituiscono un prezioso patrimonio da tutelare, hanno la capacità di assorbire CO2, rilasciare ossigeno e mitigare i cambiamenti climatici. Da questa consapevolezza nasce il supporto di Snaitech – tramite il suo ente dedicato alle good causes iZilove Foundation – alla campagna di Rete Clima, patrocinata dal MASE e Masaf, «Foresta Italia», che interviene a livello nazionale con attività concrete di forestazione e di gestione forestale nazionale.

In particolare, per il 2023 Rete Clima e iZilove Foundation hanno scelto di impegnarsi a realizzare una serie di progetti locali che comprendono azioni di piantagione, supporto alla cura forestale di aree di recente piantagione di alberi, aumento della biodiversità e contributo alla gestione forestale sostenibile.

L’impegno di Snaitech nei confronti dell’ambiente si riflette in azioni concrete e tangibili, come l’utilizzo di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Una scelta, questa, che non solo genera un impatto positivo sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico, ma contribuisce anche al raggiungimento dell’SDG 13, “Lotta contro il cambiamento climatico”, uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 sottoscritta dai Paesi membri delle Nazioni Unite su cui Snaitech ha deciso di rendicontare il suo impegno.

Oltre a questo contributo attivo, l’azienda ha annunciato ad aprile 2021 la sua adesione allo United Nations Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità aziendale per lo sviluppo, l’attuazione e la divulgazione di pratiche responsabili: un appello rivolto alle imprese di tutto il mondo che Snaitech ha accolto con entusiasmo e responsabilità.

