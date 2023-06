Snaitech: al via LA “Coding Challenge” per cercare i talenti del futuro

Giugno 9, 2023

(Adnkronos) – Fino al 25 giugno accedendo alla landing page dedicata sul sito di Snaitech sarà possibile registrarsi e partecipare alle due “Coding Challenge” per mettere alla prova le proprie capacità informatiche

Milano, 09 giugno 2023 – Snaitech, azienda leader in Italia nel business dell’entertainment, delle scommesse sportive e del gioco legale, lancia la prima “Coding Challenge” per potenziare le proprie risorse in ambito ICT e perseguire la propria strategia aziendale incentrata sull’innovazione e sulla valorizzazione del potenziale e delle competenze delle persone.

Fino al 25 giugno sarà possibile, per tutti coloro che vogliono mettersi alla prova e testare le proprie capacità informatiche, partecipare alla Challenge semplicemente accedendo alla landing page dedicata sul sito di Snaitech, dove in pochi passaggi verranno completate la registrazione, la scelta della sfida alla quale si vuole partecipare e l’invio del Curriculum Vitae.

Le due sfide – Coding Front-End Developer e Coding Back-End Developer – metteranno alla prova le abilità dei candidati di programmazione e di scrittura nei principali linguaggi informatici (HTML, JavaScript, ecc.).

Ma non solo: tutti coloro che parteciperanno avranno la possibilità di mettere in mostra le proprie capacità e di farsi conoscere da una realtà dinamica, internazionale, innovativa e in continua espansione, come dimostrano le 16 posizioni lavorative in ambito ICT aperte da Snaitech su Milano.

“In un mercato del lavoro sempre più dinamico e competitivo, il recruitment diventa un aspetto di cruciale importanza nella strategia aziendale. In Snaitech abbiamo avviato numerosi piani di sviluppo e di talent acquisition; inoltre, per noi l’innovazione e la tecnologia sono asset indispensabili. Proprio in quest’ottica abbiamo lanciato la Coding Challenge, per attrarre nuovi talenti e per lanciare un messaggio chiaro ai candidati: la Coding Challenge rappresenta infatti una sfida personale, un invito a testare le proprie capacità, ma in fondo questa non è altro che un’anticipazione di ciò che significa lavorare in Snaitech, un ambiente di lavoro fatto di stimoli, innovazione e continue sfide.” Ha sottolineato Lavinia Pupelli, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Snaitech.

Parte del Gruppo Playtech, leader mondiale del gaming con uffici in 26 Paesi e un percorso di continua espansione a livello internazionale, Snaitech gestisce quotidianamente 8.000 transazioni in meno di 100 millisecondi, a fronte di un palinsesto scommesse composto da oltre 35.000 eventi al mese, 77.000 match e più di 20 discipline sportive in live streaming.

Snaitech si pone come priorità assoluta lo sviluppo e l’arricchimento dell’esperienza del consumatore attraverso principi di sicurezza, usabilità e innovazione tecnologica; per questo è alla costante ricerca di persone di talento, a cui offrire un ambiente di lavoro inclusivo, meritocratico, dinamico e in forte crescita sia sul mercato italiano che a livello internazionale.

Link alla Landing Page della Coding Challenge: https://codingchallenge.snaitech.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 335 1415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it;

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it