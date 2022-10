Snaitech annuncia la parternship con GoldenRace

Ottobre 27, 2022

Cresce l’offerta di calcio virtuale

Malta, 27 ottobre 2022 – Snaitech, uno dei principali operatori in Italia nel settore del gioco legale, amplia la propria offerta di calcio virtuale grazie alla partnership con GoldenRace, fornitore leader a livello internazionale.

Quote realistiche, una tecnologia di motion capture innovativa e voci fuori campo professionali sono solo alcune delle feature che caratterizzano l’esperienza di gioco all’avanguardia fornita da GoldenRace, da oggi disponibile sulla piattaforma online Snai.it.

«Siamo entusiasti di poter collaborare con GoldenRace: il prodotto che offre è un’eccellenza, lo seguiamo da tempo e abbiamo fortemente voluto che entrasse a far parte del nostro portfolio, che diventa così sempre più competitivo. Oggi siamo felici di poter dare ai nostri clienti la possibilità di sperimentare questa innovativa modalità di gioco virtuale, consentendo a tutti gli appassionati di vivere esperienze ancora più immersive e coinvolgenti.» – ha dichiarato Alessandro Graziosi, Digital Director di Snaitech.

«Grazie alla collaborazione con Snaitech, GoldenRace rafforza ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano. Il nostro campionato di calcio virtuale è leader nel settore, il più giocato a livello internazionale, siamo felici perché grazie a questa partnership e alla piattaforma online Snai.it potremo far divertire ancora più utenti con un gioco di alto livello e contenuto tecnologico.» – Ha sottolineato MartinWachter, CEO e fondatore di GoldenRace.

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di pluripremiate soluzioni di scommesse e sport virtuali per gli operatori di tutto il mondo. Con le proprie proposte affidabili ed efficaci in termini di costo per le piattaforme di scommesse retail e online, appositamente ottimizzate sia per desktop che per mobile, l’azienda genera più di 25 milioni di scommesse al giorno.

