SNAITECH: CRESCITA RECORD NEL 2022

Marzo 23, 2023

(Adnkronos) – Playtech ha reso noti i risultati al 31 dicembre 2022, nei quali si evidenzia l’ottima performance di Snaitech:

• Crescita dei ricavi a 899,8 milioni di Euro, +54% rispetto al 2021;

• EBITDA a 254,2 milioni di Euro, in crescita del 39% rispetto al 2021;

• Il segmento online continua a crescere, nonostante la riapertura dei negozi;

• Target di medio termine per l’EBITDA di Snaitech confermato a 300-350 milioni di Euro

Milano, 23 marzo 2023 – Playtech – Società che controlla al 100% Snaitech – ha reso noti nella giornata odierna i risultati al 31 dicembre 2022, all’interno dei quali si evidenzia la significativa ed importante crescita per Snaitech, guidata sia dalla riapertura dei negozi sia dalla tenuta del segmento online. Il comunicato stampa integrale è scaricabile al seguente link.

I ricavi della Società sono cresciuti del 54% attestandosi a 899,8 milioni di euro (nel 2021 si erano attestati a 584,7 milioni di euro). L’Ebitda è aumentato del 39% rispetto al 2021 arrivando a 254,2 milioni di euro (182.6 milioni nel 2021).

Si conferma l’ottima performance di Snaitech nel business online, con una crescita del 2% nel 2022 rispetto al 2021, nonostante la riapertura dei negozi a giugno 2021, indicando che il mercato si è ampliato dopo la pandemia, con una percentuale di clienti retail che sceglie di passare permanentemente all’online insieme all’acquisizione di nuovi clienti tramite il canale online. Snaitech ha mantenuto la leadership nel settore delle scommesse sportive (retail e online combinate misurate da GGR) ed è stato uno dei player in più rapida crescita in Italia nel settore online (per GGR). Il target di medio termine per l’EBITDA di Snaitech si conferma a 300-350 milioni di Euro.

“Gli ottimi risultati ottenuti da Snaitech nel 2022 – con un aumento dei ricavi superiore al 50% e un EBTDA in crescita del 39% – riflettono il successo di una strategia che ha saputo sfruttare in pieno le potenzialità della riapertura del canale retail, che ha superato i livelli pre pandemici, unitamente a un grande progresso del canale online”. Ha sottolineato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. “La nostra sfida per i prossimi mesi sarà quella di proseguire e consolidare sia la nostra crescita organica – facendo leva sulle nostre competenze, sulla forza del brand Snai e sulla nostra solida presenza in tutti i settori del betting – sia la crescita per linee esterne, dove completeremo il percorso di sviluppo di HAPPYBET, che oltre a consentirci di progredire nel mercato tedesco e in quello austriaco rappresenta il primo step del percorso di internalizzazione che vogliamo intraprendere.”

Snaitech ha incorporato nel mese di luglio 2022 le attività di HAPPYBET e ha avviato in questi mesi un piano di ristrutturazione per migliorarne la performance. I ricavi di HAPPYBET sono cresciuti del 10% nel 2022, rispetto al 2021, un incremento trainato principalmente dalla riapertura dei negozi e dai primi importanti risultati ottenuti dal team di Snaitech, che ne ha assunto il controllo delle operazioni.

