Snaitech protagonista ai Corporate Heritage Awards 2024:

22 Novembre 2024

(Adnkronos) – l’Archivio Storico Ippodromi Snai è sul podio nella categoria “Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni”

Grazie all’immenso patrimonio documentale e fotografico, l’azienda racconta oltre un secolo di storia dell’ippica e dei suoi ippodromi attraverso esperienze digitali e immersive che fondono tradizione e innovazione

Milano, 22 novembre 2024 – Snaitech si è resa protagonista dei Corporate Heritage Awards 2024, il riconoscimento ideato e organizzato da Leaving Footprints che premia le imprese impegnate nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale come asset strategico. L’Archivio Storico Ippodromi Snai è stato tra i tre progetti finalisti nella categoria “Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni”.

Attraverso questo progetto, Snaitech ha reso disponibile ed accessibile ad un pubblico sempre più ampio l’importante patrimonio documentale e fotografico presente nei suoi archivi raccontando oltre un secolo di storia dell’ippica e degli ippodromi di sua proprietà: l’Ippodromo Snai San Siro di Milano e l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme. Più di semplici impianti sportivi, questi luoghi unici si rivelano veri e propri scrigni di cultura e storia e per questa ragione Snaitech ha intrapreso negli anni un importante percorso di valorizzazione per celebrarne l’heritage storico, architettonico e culturale.

“Essere tra i protagonisti di questo prestigioso premio con il nostro Archivio Storico Ippodromi Snai è motivo di grande orgoglio perché rappresenta il nostro impegno nel valorizzare e condividere l’immenso patrimonio storico, culturale e sportivo che i nostri ippodromi custodiscono” ha dichiarato Fabio Schiavolin, AD di Snaitech “Il nostro obiettivo è raccontare ad un pubblico sempre più ampio oltre un secolo di passione, innovazione e tradizione grazie a nuove iniziative culturali che utilizzano diverse forme espressive con il supporto delle nuove tecnologie”

Il progetto Archivio Storico Ippodromo Snai – presentato ad aprile 2023 e patrocinato dal Comune di Milano – ha comportato una grande operazione di selezione, catalogazione e digitalizzazione di oltre 500 materiali tra documenti, fotografie, disegni e immagini, suddivisi in sei sezioni tematiche. L’iniziativa – che ha segnato anche l’ingresso di Snaitech in Museimpresa – ha gettato le basi per la realizzazione di un progetto ancora più ampio di valorizzazione del patrimonio ippico che ha trovato casa all’Ippodromo Snai San Siro: la GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo.

Inaugurata a luglio 2024 e situata sotto al colonnato della nuova Tribuna del Trotto, all’ombra del maestoso del Cavallo di Leonardo, la GAMI è uno spazio gratuito, aperto a tutti, che propone un percorso articolato in quattro sezioni che accompagna il visitatore alla scoperta di aneddoti e curiosità che vedono l’uomo e il cavallo protagonisti di oltre 100 anni di passione e sport: dall’architettura di Paolo Vietti Violi, ai grandi capolavori della letteratura ippica, passando per l’imponenza del Cavallo di Leonardo e la ricca documentazione visiva e artistica che narra oltre un secolo di corse ed eventi.

La forza e l’unicità della GAMI risiedono nella sua capacità di rendere vivo il passato grazie alla tecnologia. I visitatori possono immergersi in racconti affascinanti guidati da una narrazione audio scaricabile tramite QR code. Attraverso documenti storici, immagini e video, il pubblico è trasportato in un viaggio che celebra l’evoluzione dell’ippica italiana, dalla sua origine alle sue prospettive future.

Con queste due progettualità, Snaitech conferma il suo ruolo di protagonista nella valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale italiano, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove opportunità di narrazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ad Hoc Communication Advisors

Pietro Cavalletti – Cell. 3351415577; e-mail: pietro.cavalletti@ahca.it

Sara Mastrorocco – Cell. 3351415590; e-mail: sara.mastrorocco@ahca.it

Ufficio stampa Snaitech

Cell. 3484963434 – e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it