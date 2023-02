Snaitech, via al cash out sulla squadra campione d’Italia

Febbraio 1, 2023

(Adnkronos) – Sia online che nel retail la nuova formula che consente di chiudere la propria scommessa prima della conclusione della Serie A

Milano, 1 febbraio 2022 – Un’altra novità nello scenario delle scommesse sportive che allinea il mercato italiano al panorama internazionale, rivoluzionando in positivo l’esperienza dei consumatori. Snaitech, azienda leader in Italia nel settore del gaming e del betting, introduce il cash out sull’antepost per la squadra campione d’Italia. Sia sulle proprie piattaforme digitali che sulla rete dei punti vendita fisici, il cash out – ovvero l’opportunità per l’utente di assicurarsi una vincita o limitare una perdita prima che sia concluso l’evento sportivo sul quale ha puntato – garantirà al giocatore la possibilità di uscire dalla scommessa sportiva, singola o multipla, chiedendo il pagamento anticipato che verrà calcolato in base ai risultati già confermati e a quelli in divenire presenti nel biglietto.

Il Napoli, che dopo 20 giornate ha 13 punti di vantaggio sull’Inter, 15 su Atalanta, Milan e Lazio e con una Juventus alle prese con la penalizzazione, sembra avere lo scudetto in tasca, tanto che la quota per il terzo titolo del club azzurro – a distanza di 33 anni dall’ultimo targato Maradona – è crollata fino a 1,08: per i giocatori in possesso di una scommessa sul Napoli campione d’Italia che non volessero rischiare brutte sorprese, temendo un calo della squadra di Luciano Spalletti e un conseguente ritorno in corsa delle avversarie, c’è la chance di incassare subito la vincita sicura. Man mano che ci si avvicinerà alla fine del campionato, il premio da cash out sarà analogo a quello contenuto nella scommessa.

“Siamo felici di proporre il cash out anche sulla scommessa antepost della Serie A, confermando ancora una volta la vocazione innovativa dell’azienda che ha fondato e mantenuto la propria leadership nel settore anticipando le tendenze in un comparto ad alto contenuto tecnologico – ha dichiarato Agostino Romano, Chief Retail Operations Officer di Snaitech –. La nuova funzionalità permette di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco dei nostri consumatori, salvaguardando uno dei principi che sono alla base della nostra proposta: intrattenimento in piena sicurezza. La sua estensione sarà ad ampio raggio, abbracciando più sport, più tipologie di scommesse e un numero sempre più grande di appassionati”.

La novità, resa possibile con il nuovo regolamento scommesse (decreto n.145 del 1° agosto 2022 pubblicato il 28 settembre ed entrato in vigore dal 28 ottobre), rappresenta uno degli ultimi tasselli che mancavano per pareggiare le opportunità di gioco con i mercati internazionali permettendo al settore di essere maggiormente competitivo. Il provvedimento normativo consente a Snaitech, ormai punto di riferimento nel panorama internazionale, di schierarsi ancora una volta a favore del gioco legale e responsabile, migliorando l’esperienza dei consumatori nel retail e nel digital. Settori, questi ultimi, in una continua integrazione e contaminazione. L’ obiettivo è assicurare ai giocatori un’esperienza di gioco all’avanguardia, sempre più moderna, completa e immersiva.

