Società di consulenza finanziaria (SCF): SoldiExpert SCF lancia Janus Quantum Expert

(Adnkronos) – Milano 31 gennaio 2024 – In oltre 20 anni di attività, SoldiExpert SCF si è affermata come una delle prime Società di Consulenza Finanziaria (SCF) indipendenti in Italia, fornendo consulenza univoca e diretta ai risparmiatori senza alcun conflitto d’interesse. Ed estendendo la propria attività da Milano in tutta Italia.

Nel proprio blog ha recentemente pubblicato un aggiornamento per inquadrare questo tipo di società ancora non conosciuto da tutti i risparmiatori italiani e alcuni aggiornamenti sulle novità che contraddistinguono il proprio modello.

Le Società di Consulenza Finanziaria (SCF) sono un tipo di società specializzate in consulenza sugli investimenti riconosciute espressamente nell’ordinamento italiano dopo il 2008. Le società di consulenza sono diventate operative a partire dal 2018 con l’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari e delle SCF.

Caratterizzate dall’indipendenza le SCF (acronimo di società di consulenza finanziaria) non detengono fondi o titoli dei clienti e non possono ricevere compensi da emittenti o intermediari finanziari. All’interno delle SCF operano solo consulenti finanziari autonomi, in base al principio cardine della loro fondazione: l’indipendenza.

L’introduzione dell’Albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari) dal 1° dicembre 2018 ha consentito la nascita e la regolare iscrizione di queste società di consulenza finanziaria.

Per svolgere l’attività di società di consulenza finanziaria è necessario che i soci e i consulenti che vi lavorino possiedano determinati requisiti (professionalità, onorabilità, organizzativi, patrimoniali…). L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) è l’ente con personalità giuridica che accerta il possesso dei requisiti, autorizza e vigila sul settore a tutela del mercato.

L’attività di consulenza finanziaria rivolta ai singoli risparmiatori è secondo l’ordinamento italiano soggetto a riserva di attività (i soggetti quindi non autorizzati sono abusivi e penalmente perseguibili) per garantire una maggiore tutela degli investitori, trasparenza del mercato finanziario e qualità dei servizi offerti.

In particolare la presenza di una riserva di attività e la vigilanza delle autorità competenti sono finalizzate a proteggere gli investitori da pratiche scorrette, cattiva gestione e possibili abusi da parte di operatori non qualificati.

SoldiExpert SCF è stata tra le prime in Italia a introdurre la consulenza personalizzata (ed esclusivamente a parcella), i portafogli di ETF (nel lontano 2003) oltre che di azioni italiane (anche small cap in possesso di determinati requisiti), europee e poi USA fra le big cap.

Grande rilevanza è sempre stata data all’innovazione insieme all’indipendenza, elementi chiave portati avanti da SoldiExpert SCF dal 2001, anno della nascita

Numerose sono le novità che hanno caratterizzato la società di consulenza finanziaria fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, apprezzati relatori e divulgatori finanziari e animatori anche del canale podcast RadioBorsa.

Nell’ultimo trimestre del 2023 è stata introdotta da SoldiExpert SCF la nuova piattaforma di analisi avanzata Janus Quantum Expert. Questa piattaforma mette a disposizione dei consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF uno strumento unico per investire su azioni, obbligazioni, ETF o fondi con una metodologia proprietaria di analisi, composizione e movimentazione dei portafogli.

Selezione e valutazione degli strumenti finanziari (oltre 5.000 sono messi sotto la griglia), composizione dei portafogli basati su analisi quantitativa o fondamentale o integrata, approccio attivo o semi passivo; l’Ufficio Studi di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria, ha integrato e razionalizzato tutta l’esperienza ultraventennale maturata. E con l’utilizzo di big data e della tecnologia di analisi più avanzata per fornire un supporto unico ai propri consulenti (e quindi ai clienti dei servizi di consulenza finanziaria indipendente) migliorando e ampliando ulteriormente l’offerta già esistente.

Tale metodologia è stata potenziata grazie al lavoro dell’Ufficio Studi di SoldiExpert SCF, che nel 2023 ha ottenuto il riconoscimento di un prestigioso premio (“Diaman Award”) dedicato per la prima volta anche alle migliori Società di Consulenza Finanziaria (SCF) in Italia. E che si aggiunge ai numerosi riconoscimenti ottenuti in questi anni da SoldiExpert SCF che è fra le società di consulenza finanziaria in Italia più citate in Italia (lo testimonia l’ampia rassegna stampa) grazie alla partecipazione a trasmissioni radio e televisive, siti e giornali nazionali con articoli, video e contributi dove i consulenti finanziari di SoldiExpert vengono spesso chiamati a intervenire come esperti indipendenti.

“L’introduzione di Janus Quantum Expert è solo un esempio del nostro impegno continuo nell’offrire soluzioni innovative e aggiornate ai tempi ai nostri clienti – afferma Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d’investimento di SoldiExpert SCF – Muoversi sui mercati senza una strategia può anche generare risultati magari positivi e si può pensare di essere sulla cresta dell’onda; nel tempo, però, inesorabile si evidenzia l’importanza assoluta di una metodologia ultra testata e sufficientemente flessibile e diversificata per non essere travolti dai mercati e da decisioni apparentemente di buon senso che si possono, invece, rivelare catastrofiche per i nostri risparmi”.

Il focus principale di SoldiExpert SCF rimane sempre quello di garantire una vera consulenza finanziaria indipendente a piccoli e grandi investitori, mettendo sempre al primo posto gli interessi dei clienti e valutando in base al profilo di rischio del cliente un’ampia gamma di strumenti e strategie.

“Il 2023 è stato un anno importante per SoldiExpert SCF che ha lanciato diversi nuovi portafogli e rafforzato in modo importante l’Ufficio Studi con l’ingresso di eccellenti professionisti focalizzati sull’analisi dei dati e sull’obbligazionario diretto che ha registrato una forte richiesta di consulenza” osserva Roberta Rossi, responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF.

