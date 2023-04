SOGEST ITALIA punta “in alto” e apre una nuova sede direzionale e commerciale a Milano

Aprile 17, 2023

(Adnkronos) – Una nuova sede strategica per essere più presenti sul territorio milanese e dare maggiore assistenza nei servizi di security, portierato e vigilanza. Una divisione operativa dedicata in modo specifico al settore luxury brand.

Milano, 17/04/2023. Una squadra di professionisti esperti e competenti che da più di 20 anni opera su scala nazionale con importanti brand del settore commerciale, industriale e dei servizi, fornendo attività di security, guardiania, vigilanza, portierato e safety “dedicate” per ogni singolo settore, esigenza e necessità. Da oggi SOGEST ITALIA amplia la sua presenza sul territorio italiano con l’apertura della nuova sede direzionale e commerciale nella città di Milano, allargando il suo raggio di azione. Una struttura di rappresentanza in posizione certamente strategica, vicino al centro e al quartiere degli affari. “Milano è il cuore pulsante dell’economia. Con la presenza costante in questa città la nostra azienda intende guardare ‘in alto’ – spiega Stefano Orsini, General Manager di SOGEST ITALIA – La nuova sede consente, infatti, una maggiore visibilità del brand e ci permette di seguire a stretto contatto i nostri principali clienti. Essendo presenti operativamente sul territorio, riusciamo a garantire maggiore penetrazione commerciale. Per noi ogni cliente è unico e costruiamo servizi su misura partendo dalla consulenza fino al completamento e al mantenimento dell’attività, che sia una impresa di piccole o medie dimensioni, un’istituzione pubblica, una grande azienda o una multinazionale. Ci proponiamo, infatti, come unica ‘figura’ per lo svolgimento di diverse tipologie di servizio, migliorando ed ottimizzando le tempistiche di risposta e velocità nella soluzione delle necessità”.

Attività di sicurezza e vigilanza in più ambiti, portierato e reception, controllo accessi e deflusso retail e GDO, security network, steward di spiaggia. SOGEST ITALIA sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni, grazie ad un’attenta attività svolta sul territorio nazionale e a servizi personalizzati. In particolare si sta specializzando nel settore luxury brand, sicuramente rilevante nella città di Milano. “Abbiamo aperto una Divisione Operativa per questo servizio specifico – sottolinea Stefano Orsini – Si tratta di personale altamente qualificato che rispetta gli skills operativi della figura del Doorman, come richiesto dalle boutique milanesi e dai negozi dei grandi marchi internazionali di moda. La gestione del controllo accessi in entrata e in uscita e la gestione dell’accoglienza cliente è uno dei servizi più importanti che SOGEST ITALIA è in grado di offrire”. Flessibilità, attenzione ai dettagli, professionalità e formazione costante del personale sono i punti di forza di SOGEST ITALIA. I servizi forniti vengono personalizzati ulteriormente durante la stagione estiva con attività dedicate. “Siamo specializzati nella realizzazione di guardianie per le principali località turistiche, in particolare nella bassa Versilia e nell’Argentario, nei campeggi e nelle primarie strutture ricettive. La sicurezza è certamente un tema importante quando si sta in vacanza, per trascorrere in serenità questi momenti della vita”, evidenzia Orsini.

SOGEST ITALIA opera capillarmente in tutta Italia nel settore dei servizi alle imprese pubbliche e private, con un’esperienza ultra ventennale maturata dai soci e collaboratori nel settore della guardiania, portierato, vigilanza e security. Propone soluzioni sempre nuove ed efficienti, per ogni necessità della clientela, con alti standard qualitativi che gli hanno valso una significativa crescita di fatturato negli ultimi anni. “Alla luce di questi risultati e con l’apertura della sede direzionale e commerciale di Milano – evidenzia Orsini – siamo alla ricerca di nuovo personale da inserire nella nostra organizzazione su tutto il territorio nazionale. Può essere certamente un’opportunità per chi cerca lavoro e desidera specializzarsi in questo settore. Con l’utilizzo esclusivo del contratto di settore di categoria, garantiamo la tutela sia del lavoratore che dei nostri stessi clienti”.

CONTATTI: https://www.sogestitalia.it/