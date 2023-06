Sojern annuncia l’evoluzione della propria piattaforma audience potenziate dall’AI

Giugno 21, 2023

– SAN FRANCISCO, 20 giugno 2023 /PRNewswire/ — Sojern, la piattaforma di marketing digitale leader nel settore viaggi, annuncia l’ultima versione della sua Sojern Travel Marketing Platform con audience potenziate dall’intelligenza artificiale (AI). Sojern ha ulteriormente sfruttato la propria lunga esperienza con l’AI per fornire un servizio ancora più efficace ai più di 10.000 operatori dell’industria travel che supporta ogni anno. I clienti di Sojern includono hotel e resort di tutte le dimensioni, destinazioni, attrazioni e compagnie aeree.

“I nostri clienti necessitavano di rispondere rapidamente alla continua e costante evoluzione del panorama del marketing digitale, quindi, durante la pandemia, abbiamo ampliato le nostre capacità in ambito di automazione e di Intelligenza Artificiale. Tutto ha inizio dai dati, ovvero quello che definiamo il Sojern Traveler Ecosystem™, che alimenta la nostra piattaforma con miliardi di segnali di intenzioni di viaggio in tempo reale provenienti dai siti di migliaia aziende travel con cui collaboriamo da ogni angolo del mondo.” ha dichiarato Kurt Weinsheimer, Chief Solutions Officer di Sojern. “Ultimamente l’intelligenza artificiale fa notizia, ma in realtà noi ne sfruttiamo le potenzialità già da molti anni ed oggi siamo entusiasti di annunciare ulteriori aggiornamenti. Ci sono competitors che solo adesso stanno iniziando ad applicare le funzionalità dell’AI, ma posso dirvi di persona che ci vogliono diversi anni per sviluppare e perfezionare i sofisticati modelli di AI come quelli che alimentano la nostra piattaforma. I nostri quindici anni di esperienza e le nostre profonde competenze tecnologiche ci danno un vantaggio significativo nel garantire ai nostri clienti risultati concreti utilizzando la nostra piattaforma con audience potenziate dall’AI.”

Le audience potenziate dall’AI di Sojern offrono agli operatori del mondo travel un vantaggio strategico nell’ottimizzazione dei loro investimenti di marketing. Sfruttando la tecnologia AI si possono prendere decisioni consapevoli sull’allocazione delle risorse, indirizzando efficacemente i budget verso i giusti segmenti di clientela per ottenere il massimo ritorno sugli investimenti e avere maggiore impatto sul business. Grazie alla segmentazione e all’ottimizzazione di audience automatizzate, i brand possono rivolgersi in tempo reale a target di pubblico più rilevanti, con una maggiore precisione, efficienza e riduzione dei costi. In risposta alla crescente domanda di esperienze advertising sempre più personalizzate e ad un 71% del pubblico che si aspetta un’offerta tailor made da parte delle aziende, Sojern con un approccio data-driven, consente ai brand di offrire campagne altamente personalizzate anche su larga scala, nel rispetto delle normative sulla privacy dei dati. Il risultato finale è un’azione di marketing più strategica ed efficace che favorisce l’acquisizione di nuovi viaggiatori, incrementa le prenotazioni dirette e massimizza la fidelizzazione degli ospiti.

Ecco le tre principali evoluzioni della Sojern Travel Marketing Platform relative alle AI audience, sviluppate per rispondere agli obiettivi dei travel marketer:

Un altro vantaggio significativo delle audience alimentate dall’intelligenza artificiale di Sojern è l’integrazione con numerose data partnership. Arricchendo le audience utilizzate nel retargeting, riattivazione e prospecting attraverso il Traveler Ecosystem di Sojern, si ottiene una visione più ampia dei clienti al di là dei propri canali o delle piattaforme media identificate come ecosistemi chiusi (walled garden). L’uso di identificativi durevoli nel tempo consente di fare luce anche sugli aspetti più complessi del mondo data driven, sempre nel rispetto della privacy, migliorando la qualità dell’audience e consentendo l’identificazione in tempo reale dei consumatori online. Di conseguenza, le audience alimentante con AI raggiungono efficacemente il pubblico giusto al momento giusto con il giusto messaggio.

“In Sojern abbiamo sempre creduto nel potenziale dell’AI per migliorare l’esperienza di viaggio. L’ultima evoluzione della nostra piattaforma va a vantaggio sia dei nostri clienti che si occupano di travel marketing sia dei loro consumatori finali”, ha aggiunto Weinsheimer.

Sfruttando l’advertising digitale basato sui dati, Sojern si è costantemente adattata per soddisfare le mutevoli esigenze di marketing dei brand travel. Oggi Sojern si è evoluta in una solida piattaforma per il business degli operatori travel. Per saperne di più sui vantaggi delle audiences alimentate dall’AI per le vostre campagne di marketing turistico, contattateci.

