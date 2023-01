Sojern e PUSHTech™ collaborano per supportare meglio le strategie di dati di prima parte dei partner

Gennaio 10, 2023

– La partnership consentirà a Sojern di scalare le proprie soluzioni di Travel Marketing Platform attingendo ai clienti di PUSHTech.

LONDRA, 10 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Sojern, la piattaforma di marketing digitale leader nel settore dei viaggi, e PUSHTech™, una piattaforma di CRM, automazione del marketing, vendite e assistenza, hanno annunciato oggi una nuova partnership per supportare al meglio i partner alberghieri al fine di valorizzare al massimo i loro dati di prima parte.

“Con l’intenzione di Google di eliminare gradualmente i cookie di terze parti in Chrome, la priorità di una strategia per i dati di prima parte è più importante che mai”, ha dichiarato Josh Beckwith, Managing Director, Global Strategic Accounts, Sojern. “La nostra nuova partnership con PUSHTech e la loro capacità di acquisire, educare, coinvolgere e supportare i clienti da un’unica piattaforma consentirà a Sojern di sfruttare meglio i dati di prima parte dei partner attraverso l’integrazione del CRM”.

Con l’arrivo di un mondo senza cookie, la collaborazione tra Sojern e PUSHTech aiuterà meglio il settore dei viaggi a ripensare le proprie strategie sui dati. Dato che l’81% degli albergatori sta già assistendo a un aumento dei ricavi a seguito dell’implementazione di una strategia dati di prima parte, la pianificazione strategica è fondamentale per rimanere al passo con i cambiamenti nel panorama digitale. La Travel Marketing Platform di Sojern, esperta nell’aiutare a costruire strategie a lungo termine, garantisce ai partner una visibilità ineguagliabile sulla domanda di viaggi e un’intelligence che consente loro di massimizzare il budget. PUSHTech consente agli hotel di assumere il controllo del proprio database, migliorare la comunicazione con i clienti e aumentare le vendite dirette.

“La nostra missione è aiutare le aziende a generare comunicazioni più efficaci, efficienti e di valore con i loro clienti attraverso l’uso di soluzioni automatizzate e intelligenti. Con l’obiettivo collettivo di servire meglio il settore dell’ospitalità, siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Sojern”, David Ezquerro, Chief Revenue Officer di PUSHTech. “Lavorare insieme significa poter mantenere meglio la nostra filosofia di innovazione continua nello sviluppo di una piattaforma automatizzata di marketing, vendita e gestione”.

Poiché i dati di prima parte diventano fondamentali per il kit di strumenti degli albergatori, la relazione reciprocamente vantaggiosa consentirà l’integrazione tra la piattaforma di marketing intelligente di Sojern e la piattaforma di PUSHTech, il tutto adottando un approccio orientato alla privacy per la gestione sicura e protetta dei dati dei partner. I partner alberghieri beneficeranno della massimizzazione delle prestazioni delle campagne, di relazioni più forti con i clienti e di un aumento dei ricavi, incrementando complessivamente le vendite dirette e aumentando costantemente la redditività.

