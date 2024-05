Sol Livio: aiuto gli uomini a scoprire la propria passionalità

9 Maggio 2024

(Adnkronos) – Roma, 9 maggio 2024.Sol Livio, fondatore di Tantra e Tao: le tecniche per l’uomo è un esperto che da 15 anni si dedica all’insegnamento del metodo della ritenzione del seme. Questa pratica più antica dello yoga trae le sue radici dal Tantra e dal Taoismo. Secondo gli antichi taoisti, si tratta di un metodo di salute e longevità capace di apportare numerosi benefici all’uomo.

Sol Livio sostiene che l’uomo utilizza una notevole quantità della sua energia vitale per produrre il seme. Ogni volta che se ne separa perde un combustibile di enorme potenza che potrebbe essere incanalato in altre aree della sua vita, dal business allo sport fino alle relazioni interpersonali.

Il metodo della ritenzione del seme consente all’uomo di gestire la propria energia durante l’attività intima. Questo permette di separare l’esperienza del picco di piacere dall’atto finale, con due macro benefici: da un lato l’uomo non disperde energia conservandola per la sua quotidianità; dall’altro apprende a vivere stati di piacere e connessione con la partner molto più intensi rispetto a quelli comunemente vissuti.

Sol Livio ha creato un percorso per aiutare gli uomini a scoprire il loro potenziale e a risolvere la maggior parte delle problematiche intime. Il suo target di riferimento sono uomini che vivono un imbarazzo nell’intimità. Ma anche chi voglia andare più in profondità nella scoperta dell’esperienza intima e vivere qualcosa di molto più appagante e nutriente dalle sue relazioni e i suoi rapporti.

Con questa pratica Sol Livio ha già aiutato molti uomini a risolvere le problematiche sopra citate, portandoli a vivere delle esperienze con le loro partner che non credevano possibili. Sol Livio, sottolinea anche l’importanza di avere una guida, un supporto e una figura che li affianchi in questo percorso per non rischiare di perdersi o di abbandonare prima del tempo.

Sol Livio ha quindi creato un percorso di affiancamento online tramite l’accesso a un video corso con l’affiancamento privato e con sessioni individuali e supporto 24/7 per raggiungere tutti i risultati prefissati con lo studente e per migliorare il rapporto di coppia.

Per Informazioni:

Scrivere ahttps://www.sollivio.com/ – 389 538 0726