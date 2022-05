Solari in sconto fino al 60% su Profumeria del Corso per l’estate 2022

Maggio 13, 2022

(Palermo, 13 maggio 2022) – Palermo, 13 maggio 2022 – L’estate è quasi arrivata e Profumeria del Corso – uno degli shop online emergenti del settore beauty – si prepara al meglio con un’offerta dedicata ai solari, nella vasta selezione è possibile scegliere autoabbronzanti, prodotti per la protezione solare, protezione dei capelli e solari per bambini.

Durante l’estate la pelle è maggiormente esposta al sole, per cui è diventato fondamentale proteggerla con i prodotti giusti, limitando così i danni dei raggi UV e garantendo un’abbronzatura ottimale.

Iniziamo a sfatare subito il mito secondo il quale la protezione solare, soprattutto quella alta, non fa abbronzare, in realtà non è così perché la pelle ha modo di non essere bruciata dai raggi UV, ma di abbronzarsi in modo graduale e più equilibrato.

Infatti, per la salute della nostra pelle è preferibile un’abbronzatura graduale acquisita nei giorni, piuttosto che l’abbronzatura classica da giornata cocente in spiaggia e rossore della pelle diffuso senza applicazione di alcun prodotto.

Nella scelta dei brand solari 2022 arriva in aiuto l’e-commerce Profumeria del Corso che ha selezionato per noi solo quei prodotti che nel tempo hanno avuto un alto gradimento del pubblico e che permettono di prenderti cura della tua pelle durante i mesi più caldi.

Uno di questi è Collistar che con il suo prodotto di punta attuale Gocce magiche 30ml Collistar sta avendo grande successo. Si tratta di un’autoabbronzante ad effetto ultra rapido e concentrato dalla delicata profumazione che dona un’abbronzatura naturale, intensa e luminosa.

Se con gli autoabbronzanti commerciali spesso l’abbronzatura risulta di un colore poco uniforme e a macchie, con le gocce magiche basteranno poche gocce su tutte le tipologie di pelle per avere un colorito uniforme e dorato.

Brand noto per l’offerta di prodotti solari di qualità è Arval che grazie alle sue linee pensa proprio a tutti: dalla linea Solaire studiata per pelli già abbronzate alla linea IlSole perfetta per chi invece ha una pelle chiara oppure si espone per le prime volte.

Stai pensando di optare per uno spray al posto della crema? Perfetto, perché Arval mette a disposizione delle lozioni ultraleggere e trasparenti che dimenticherai anche di avere, evitando quella fastidiosa sensazione di sabbia che si attacca sul corpo.

È possibile scegliere lo spray ideale in base al tipo di protezione che si vuole dare dalla 15 fino alla 50, in versione spray latte protettivo oppure spray trasparente protettivo.

Sconti fino al 60% per i prodotti Lancaster nello shop di Profumeria del Corso, tra quelli che stanno riscuotendo maggior successo ci sono sicuramente i prodotti con le formule clean e ocean friendly che proteggono la pelle e allo stesso tempo non inquinano il mare.

Da diversi anni Lancaster ha intrapreso un percorso verso la sostenibilità offrendo un’ottima protezione solare e allo stesso tempo prestando maggiore attenzione al consumo di plastica nel ciclo di vita di tutti i prodotti e al rispetto per la vita animale all’interno degli oceani.

Infatti le formule con sistema di filtro solare ocean friendly non sono tossiche per l’ecosistema marino, dando un piccolo ma sostanziale contributo al pianeta.

Australian Gold è il prestigioso brand di prodotti solari leader nel settore da oltre 30 anni che offre un catalogo di prodotti con ingredienti di origine naturale, formulazioni a tutela dell’ambiente e con tecnologie per la protezione della pelle brevettate.

Nella scelta i classici sono Australian Gold Lotion con protezione 30 e 50 SPF, la linea Australian Gold HOT che contiene un’alta concentrazione di aloe vera favorendo un’abbronzatura scura e intensa e gli acceleratori di abbronzatura come Australian Gold Accelerator Extreme e Accelerator K.

Dunque non solo profumi nello shop di Profumeria del Corso, ma anche la selezione dei migliori brand per prodotti solari, così che tu possa avere un’abbronzatura naturale e luminosa e allo stesso tempo proteggere la tua pelle da irritazioni e rossori.

Profumeria Del Corso – BM SRL

Corso Pietro Pisani 60/a, 90129 Palermo – Italia

+39 0912753950

https://www.profumeriadelcorso.net/