SoldiExpert vince il Diaman Awards come migliore SCF e amplia il team

(Adnkronos) – Milano 27 marzo 2023. SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, fra le società pioniere del settore in Italia, annuncia l’ingresso di Andrea Stevanin, che entra a far parte del team dei consulenti autonomi della società e che può contare ora su 5 professionisti abilitati che seguono una clientela diffusa in tutta Italia.

Giovedì 16 marzo SoldiExpert SCF è stata anche premiata con il “Diaman Awards” come “migliore SCF in Italia” per il 2022 nella serata dove sono stati assegnati i migliori gestori patrimoniali, società e persone nel mondo della finanza.

Stevanin, classe 1994, iscritto all’Albo Consulenti Finanziari Autonomi opererà soprattutto dalla sede di Padova di SoldiExpert SCF e apporterà la sua esperienza nell’assistenza patrimoniale senza conflitti d’interesse ai clienti (in particolare del Nord Est) e nelle relazioni con la clientela di SoldiExpert SCF in forte crescita nell’ultimo biennio.

E’ stato cooptato nell’Ufficio Studi per supportare il responsabile nelle attività di gestione di portafoglio e di consulenza dell’area obbligazionaria diretta (selezione bond ed ETF e composizione portafogli per obiettivi d’investimento) in forte sviluppo nell’ultimo anno da parte di piccoli e grandi investitori che cercano, anche in questo comparto, un’alternativa più trasparente, conveniente e redditizia a polizze vita (gestioni separate) e portafogli di fondi d’investimento.

Laureato in Economia e Finanza all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi su “Asset Allocation& Lazy Portfolio” prima di approdare in SoldiExpert SCF Andrea Stevanin ha frequentato diversi corsi di perfezionamento nel settore della consulenza patrimoniale e ha lavorato presso altre società del settore.

SoldiExpert SCF è fra le prime società in Italia che ha adottato sin dalla nascita (2001) un modello di consulenza finanziaria basato su un team di esperti indipendenti(ovvero slegati totalmente dal circuito di banche, reti e assicurazioni), remunerati direttamente dal cliente (no retrocessioni sui prodotti o strumenti consigliati) per aiutare gli investitori piccoli e grandi a gestire il loro patrimonio.

Nelle scorse settimane SoldiExpert SCF ha ottenuto un importante riconoscimento per il lavoro svolto all’interno della manifestazione Quant, evento internazionale di formazione dedicato all’asset management e alle strategie d’investimento innovative.

Un evento che include i Diaman Awards, la cerimonia di premiazione dei migliori gestori patrimoniali, società e persone del mondo della finanza giunto alla decima edizione.

Durante l’evento a SoldiExpert SCF è stato assegnato il Diaman Awards come “migliore SCF italiana” per il 2022, grazie all’ampiezza e profondità dell’offerta di soluzioni e strategie d’investimento proposte ai risparmiatori italiani.

«La nostra è una società che usa molto la tecnologia ma che crede prima di tutto nelle relazioni umane e in valori come la condivisione e la trasparenza – osserva Salvatore Gaziano, co-fondatore di SoldiExpert SCF e direttore investimenti – Per questo siamo particolarmente felici dell’arrivo di un professionista come Andrea Stevanin che crediamo sarà di grande aiuto nell’ambito delle attività di supporto alla clientela e in alcune aree strategiche.

SoldiExpert SCF continua a crescere in questi anni e a supportare un sempre maggior numero di piccoli e grandi investitori che ricercano sul mercato una guida indipendente. L’assegnazione del premio Diaman Awards, il primo assegnato alla categoria SCF, ci riempie certo d’orgoglio per il lavoro portato avanti in questi anni dal nostro team ed è stato una vera sorpresa riceverlo. Sono, infatti, molti i professionisti e le società nel settore della consulenza finanziaria che avrebbero meritato ugualmente questo premio. Continuiamo comunque a lavorare per diventare ‘migliori’ e non ci risparmiamo da oltre 22 anni per diffondere in Italia il valore della consulenza finanziaria indipendente, cercando di innovare in questo settore e di metterci la stessa passione di quando eravamo una start up al fine di supportare piccoli e grandi investitori nel gestire meglio nel tempo i propri risparmi con un Ufficio Studi dedicato che valuti i migliori strumenti (azioni, ETF, fondi, obbligazioni..) e le migliori strategie dalla parte unicamente del risparmiatore”.

