Solmas, Emidio Collevecchio: “Ecco un nuovo robot per ricostruzioni 3D utile alle ispezioni su navi, yacht, opere idrauliche e infrastrutture”

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Il responsabile dell’azienda Abruzzese, specializzata nelle videoispezioni e nel supporto alle manutenzioni, ha sviluppato una nuova tecnologia capace di superare gli ostacoli quali gradini e superfici sconnesse, di monitorare la presenza di gas nocivi e realizzare ricostruzioni 3D di yacht e navi per semplificare le operazioni di manutenzione

Milano, 20 aprile 2023. Il settore delle videoispezioni diventa sempre più tecnologico grazie a nuove strumentazioni in grado di raggiungere spazi stretti e poco agevoli agli operatori, permettendo l’elaborazione in 3D degli ambienti interessati, con l’obiettivo di analizzare nei minimi dettagli lo stato di salute di opere idrauliche, condotte idroelettriche, ferroviarie o autostradali, le sale macchine di yacht e navi. “Grazie allo sviluppo di un robot capace di ricostruire in 3D gli ambienti ispezionati possiamo occuparci della manutenzione preventiva anche in quegli spazi dove sono presenti scalini e piani sconnessi”, spiega Emidio Collevecchio, responsabile di Solmas, azienda italiana che ha scommesso fin dal primo momento sulle nuove tecnologie per offrire alla clientela assistenza ai massimi livelli. Parliamo di strumentazioni in grado di costruire una panoramica precisa dei luoghi ispezionati e che permettono di analizzare numerosi valori per il monitoraggio ambientale: la verifica di gas nocivi, la temperatura, l’umidità. Dati di strategica importanza che prima potevano essere recuperati con l’ispezione fisica degli operatori, che si sottoponevano a rischi incalcolabili o con strumenti che non permettevano lo stesso livello di precisione.

Con l’implementazione delle tecnologie, la sicurezza sul lavoro è letteralmente al primo posto. “La sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza, ecco perché l’ausilio delle strumentazioni oggi a nostra disposizione permette di offrire tutela per i professionisti del mestiere offrendo, allo stesso tempo, maggiore affidabilità sui riscontri effettuati”, aggiunge il responsabile di Solmas. L’azienda fondata da Collevecchio è leader a livello Italia nelle ispezioni all’interno di spazi confinati, un’attività che si è espansa anche all’estero grazie alla qualità degli interventi realizzati nel corso degli anni. “Puntiamo ad allargare il nostro business — prosegue Collevecchio — testando positivamente nuove progettualità capaci di offrire veri e propri tour virtuali in 3D degli ambienti esplorati. È questo il futuro prossimo delle videoispezioni e delle manutenzioni”.

CONTATTI:RobotEye videoispezioni professionali in ambienti estremi – SolMas