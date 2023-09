Soluzioni solari BLUETTI: spianando la strada ad un futuro più green

Settembre 13, 2023

(Adnkronos) – 13/09/2023, Roma – Recentemente, BLUETTI ha lanciato sui social media la campagna #GreenEnergyRevolution. L’evento incoraggia la transizione dalle fonti di energia generate dai combustibili all’energia solare attraverso i sistemi AC300 e AC500, promuovendo uno stile di vita eco-compatibile.

Entrambi i sistemi seguono un design modulare e necessitano di pacchi batteria aggiuntivi per il funzionamento. L’AC300 supporta solo quattro batterie B300, mentre l’AC500 può ospitare sei pacchi B300S per 18,432Wh o quattro batterie B300 per 12,288Wh.

Sia l’AC300 che l’AC500 sono progettati per beneficiare dell’abbondanza di energia solare. Il sistema AC300 può sfruttare fino a 2.400 W di energia solare, caricando efficacemente il sistema AC300+B300 in sole 1,8-2,3 ore. Questa configurazione da 3.072Wh può alimentare un frigorifero da 800 W per 3 ore e un’unità CA da 8.000 BTU per 3-5 ore. L’AC500 richiede un apporto solare fino a 3.000 W per rifornire la configurazione di base in 1,5 – 3 ore. Ciò significa che una stufa da 1.500 W può funzionare per 1,7 ore e una coperta elettrica da 120 W per 21 ore.

L’AC300 con due batterie B300 si carica rapidamente tramite input AC+ solare a 5.400W. La sua controparte supporta una notevole potenza di 8.000 W e raggiunge una carica dell’80% in soli 40 minuti. Utilizzando celle LiFePO4 sicure e durevoli, queste batterie fungono anche da fonti di alimentazione CC indipendenti con prese e porte di ricarica. Il modello B300S è dotato di un ingresso solare da 500 W e di una funzione intelligente di autoriscaldamento per un funzionamento regolare a -20°C.

Il design del prodotto riflette l’impegno di BLUETTI per la sostenibilità. L’AC500 è compatibile con i pacchi batteria B300 e B300S, consentendo agli utenti dell’AC300 di effettuare un upgrade ecologico. La scelta tra AC300 e AC500 dipende da esigenze e scenari specifici. L’AC300 è un’opzione economica per la maggior parte delle case. L’AC500 eccelle nei climi più freddi e offre prestazioni più elevate e tassi di carica/scarica efficienti. Per chi preferisce i generatori all-in-one, il modello EP500Pro da 5.100Wh/3.000W è il più conveniente.

La dedizione di BLUETTI all’innovazione green è evidente nel suo nome, che simboleggia il cielo “BLU” che protegge, la promessa di un “domani” guidato dalla tecnologia e lo spirito di “innovazione”. Sfruttare la potenza del sole con le soluzioni solari BLUETTI è un passo significativo verso la tutela dell’ambiente per le generazioni a venire.