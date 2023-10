Sondaggio Onfido: le aziende rischiano di perdere trilioni ignorando l’uso dell’intelligenza artificiale per la prevenzione delle frodi.

Ottobre 31, 2023

Il mancato utilizzo dell’intelligenza artificiale per combattere le frodi potrebbe comportare conseguenze catastrofiche per le imprese e la continua accelerazione delle perdite annuali dovute alle frodi, oggi 5 trilioni di dollari nel mondo.

SAN FRANCISCO e LONDRA, 31 ottobre 2023 /PRNewswire/– Onfido, leader globale nella verifica automatica dell’identità, ha pubblicato oggi i risultati di uno studio condotto su oltre 1.500 leader aziendali, esaminando percezioni, sfide e utilizzi dell’intelligenza artificiale (IA). Gli intervistati provengono dai settori dei servizi finanziari, del gaming, della vendita al dettaglio, della sanità, dei trasporti, legale e delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia. La ricerca mostra che man mano che aumenta l’interesse e gli investimenti nella tecnologia IA, i leader sono preoccupati per la crescita delle minacce informatiche basate sull’intelligenza artificiale. Nonostante questo, ben il 73% di loro non sta agendo, mettendo a rischio le loro aziende e l’economia globale.

Questa inquietante notizia rivelata dall’indagine mostra che quasi sette leader aziendali su dieci (68%) riconoscono la minaccia che l’IA e, più specificamente, l’IA generativa rappresenta per accelerare la velocità e la quantità degli attacchi di frode, ma meno di uno su tre (27%) sta dando priorità al suo uso nella prevenzione delle frodi. Invece, quasi due leader su cinque (39%) si stanno concentrando sull’uso dell’intelligenza artificiale come catalizzatore per ridurre i costi operativi e migliorare i servizi digitali, creando un punto cieco che potrebbe capovolgere le loro attività.

Equilibrare le priorità dell’intelligenza artificiale Il ciclo di hype attorno all’intelligenza artificiale è stato alimentato dal lancio di ChatGPT lo scorso novembre: il sondaggio che rivela che i leader globali stanno ora registrando ampi vantaggi dalla sua implementazione. Oltre tre su cinque (61%) utilizzano l’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza e la produttività attraverso l’automazione dei processi, mentre più della metà (53%) sta implementando la tecnologia per aumentare la velocità del servizio. Quasi lo stesso numero (52%) lo considera un mezzo per ridurre gli errori umani o i pregiudizi nei loro processi.

Tuttavia, l’arrivo dell’IA sulla scena globale è seguito anche da personaggi poco raccomandabili. Viene utilizzata per automatizzare gli attacchi 24 ore su 24 e la ricerca di Onfido indica che queste tattiche sono una vera preoccupazione per le aziende. Poco meno di uno su tre (31%) si aspetta che le frodi commesse dall’IA generativa diventino un problema nazionale più accentuato, mentre purtroppo i leader globali hanno indicato che non è proprio il luogo in cui vedono le minacce più pressanti.

Al momento di scegliere tra un elenco, i leader del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno segnalato le violazioni della privacy dei dati e il consenso come la principale preoccupazione per la sicurezza dell’intelligenza artificiale (rispettivamente 56% e 64%), mentre in Italia, il 44% ha lamentato furti di identità sintetiche. Nonostante l’attenzione del pubblico sui deepfake, questi sono percepiti come la minaccia minore in tutti i Paesi: Regno Unito (33%), Stati Uniti (32%), Italia (27%).

Impegnare investimenti Alla luce di questi timori, i leader riconoscono che l’intelligenza artificiale può essere la migliore difesa contro se stessa. In tutti gli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia, quasi due su cinque (38%) considerano le applicazioni di IA generativa utili nell’automatizzare la prevenzione delle frodi e nel consentire agli specialisti delle frodi di affrontare i casi più sensibili. Inoltre, un quarto (24%) afferma che queste applicazioni faciliteranno l’identificazione e il blocco delle frodi.

Per combattere realmente l’emergere di nuove minacce, i leader globali devono trasformare queste teorie in azione, e il sondaggio di Onfido rileva che alcune aziende avranno il necessario budget legato all’intelligenza artificiale. Nei prossimi cinque anni, quasi uno su cinque leader britannici (17%) e italiani (15%) e un quarto (24%) dei leader statunitensi investiranno tra 1 e 2,5 milioni in valute locali nell’intelligenza artificiale. Circa il 10% dei leader nel Regno Unito e negli Stati Uniti investirà da 2,5 a 5 milioni, e ben il 16% in Italia. Ciò lascia ancora un preoccupante 73% che non ha intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale per combattere la minaccia di frodi proveniente dall’intelligenza artificiale stessa. Poiché si tratterebbe invece di uno degli approcci più promettenti, tale lacuna è preoccupante.

In risposta a questi risultati, Mike Tuchen, CEO di Onfido, ha dichiarato:”Le aziende globali devono rendersi conto del fatto che il recente sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa e degli strumenti di deep learning stanno aumentando enormemente gli strumenti a disposizione dei truffatori. Se non agiscono subito e non danno priorità ai loro investimenti nell’IA per combattere le frodi, potrebbero subire perdite catastrofiche.

Poiché il panorama delle minacce si evolve e i malintenzionati tentano di sfruttare le vulnerabilità attraverso foto modificate, invio di riproduzioni di deepfake su schermi, immagini stampate e maschere 2D e 3D, l’intelligenza artificiale è ora fondamentale per le aziende.

Con così tante opportunità per i truffatori di nuocere online, le aziende devono sviluppare un approccio olistico e multi-livello alla prevenzione delle frodi. È così che svilupperanno le giuste protezioni per combattere questo problema da trilioni di dollari e prosperare nell’economia digitale”.

Informazioni su Onfido Onfido semplifica l’identità digitale. La piattaforma di identità reale Onfido consente alle aziende di personalizzare i metodi di verifica in base alle esigenze individuali, in un livello di orchestrazione senza codice, combinando la verifica dei documenti e dei dati biometrici, le fonti di dati e i segnali di frode passiva. L’IA di Onfido Atlas™ è alla base della verifica dell’identità end-to-end completamente automatizzata della piattaforma. Sviluppato internamente da oltre 10 anni, Onfido garantisce un’analisi equa, rapida e accurata.

Riconosciuto come leader globale nell’intelligenza artificiale per la verifica e l’autenticazione dell’identità, Onfido è supportato da TPG Growth, Idinvest Partners, Crane Venture Partners, Salesforce Ventures, M12 (Microsoft) e altri. L’azienda collabora con oltre 1.000 aziende in tutto il mondo per aiutare milioni di persone ad accedere ai servizi ogni settimana, da istituzioni da un miliardo di dollari a start-up in forte crescita.

