Sono ora aperte le pre-registrazioni al giocoMORPG basato su blockchain MIR2M: The Dragonkin di ChuanQi IP

Luglio 3, 2023

– SEUL, Corea del Sud, 3 luglio 2023 /PRNewswire/ — ChuanQi IP, consociata di Wemade (CEO: Henry Chang), ha aperto oggi le pre-registrazioni al nuovo gioco MORPG basato su blockchain MIR2M: The Dragonkin (3°).

MIR2M: The Dragonkin è un gioco MORPG per dispositivi mobili/PC sviluppato da XFun Games Ltd. utilizzando l’IP rappresentativo di Wemade The Legend of Mir 2. Esso propone tre allettanti ranghi: Warrior, Mage e Taoist.

Il gioco include guerre su larga scala come il “Sabuk Castle Siege”, intese a stabilire chi sia il miglior giocatore del server. Offre anche contenuti per clan come “Clan Protection” e “Clan Escort”, dove i giocatori possono collaborare per difendere il proprio territorio o trasportare i prigionieri.

Ci si può pre-registrare nel Google Play Store, nell’Apple App Stoe e sul sito web ufficiale di MIR2M: The Dragonkin. Wemade concederà agli utenti pre-registranti alcuni materiali essenziali, come “Septaria”, necessario per creare l’esclusivo token di gioco CQB nella serie MIR2M, nonché l’articolo “CQB License”. L’articolo “CQB License” conferisce il potere di creare CQB.

Si terrà anche un evento airdrop per i CQB. Il completamento di missioni, come la visita al sito web ufficiale e al canale YouTube, permetterà agli utenti di partecipare a un’estrazione a sorte gratuita con in palio CQB.

MIR2M: The Dragonkin verrà lanciato in più di 170 Paesi diversi in tutto il mondo attraverso la piattaforma globale di gioco basata su blockchain WEMIX Play di Wemade. Le informazioni relative al gioco saranno pubblicate man mano che diverranno disponibili sul sito web ufficiale e sul canale YouTube.

Informazioni più dettagliate sulla pre-registrazione a MIR2M: The Dragonkin sono disponibili tramite WEMIX Play e il sito web ufficiale.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2104663/Pre_registration_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_ChuanQi_IP_now.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1898694/4093447/MIR2MTW_Logo.jpg

