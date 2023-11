SOPHiA GENETICS amplia il rapporto con la Città della Salute e della Scienza di Torino

Novembre 28, 2023

Il più grande centro sanitario d’Italia utilizza la piattaforma SOPHiA DDM™ su Microsoft Azure per espandere le capacità della medicina guidata dai dati, al contempo garantendo precisione e sicurezza

BOSTON e ROLLE, Svizzera, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ — SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), azienda di software cloud-native per il settore sanitario e leader nella medicina guidata dai dati, ha annunciato oggi l’ampliamento del suo rapporto con la Città della Salute e della Scienza di Torino a Torino, Italia L’ospedale, che dopo una gara d’appalto pubblica nel 2021 ha utilizzato SOPHiA GENETICS per ottimizzare i flussi di lavoro e supportare la ricerca nei settori del cancro ereditario, dei disturbi neurologici, dei tumori solidi, dell’ematologia e delle malattie rare, amplierà ulteriormente l’utilizzo della piattaforma SOPHiA DDM™ per supportare la ricerca sui biomarcatori di riparazione della ricombinazione omologa (HRR) che indicano le opzioni di trattamento per i tumori ovarici, della prostata, del seno e del pancreas.

La Città della Salute e della Scienza di Torino fa parte di uno dei più grandi ospedali universitari e sistemi sanitari d’Europa. In quanto tale, ogni anno l’istituto si prende cura di migliaia di persone ed è responsabile dell’analisi efficiente, accurata e sicura di un’ampia quantità di dati genomici.

“La possibilità di collaborare con un fornitore di tecnologia che possa aiutare a decifrare in modo efficiente l’enorme quantità di dati provenienti da sequenze di nuova generazione (NGS) e garantire la sicurezza di tali dati è di fondamentale importanza per il nostro istituto”, ha dichiarato la dott.ssa Barbara Pasini, responsabile dell’Unità di Genetica Medica della Città della Salute e della Scienza di Torino. “La piattaforma SOPHiA DDM™, che sfrutta l’infrastruttura cloud di Microsoft Azure, risponde alle nostre esigenze fornendo un’analisi sicura di tutti i dati oltre che approfondimenti semplificati.”

Le NGS stanno contribuendo a rivoluzionare la ricerca su diversi tumori e malattie rare, ma producono insiemi di dati estremamente grandi e complessi da analizzare. La piattaforma SOPHiA DDM™ basata sulla tecnologia Microsoft Azure utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico con tecnologie brevettate per semplificare l’analisi dei dati NGS grezzi e generare intuizioni biologicamente utilizzabili, che possono accelerare il processo di ricerca e, in ultima analisi, portare a risultati sanitari migliori.

SOPHiA GENETICS ha collaborato con Microsoft per promuovere la democratizzazione della medicina basata sui dati. Utilizzando l’infrastruttura sicura e basata sul cloud di Microsoft Azure, SOPHiA GENETICS offre una soluzione tramite la piattaforma SOPHiA DDM™ che aiuta a rompere i silos di dati e a facilitare la condivisione dei dati e i progressi della ricerca.

“La piattaforma SOPHiA DDM™ ci ha aiutato a ottimizzare la nostra ricerca su tipi di cancro specifici, come l’analisi recentemente aggiunta sui tumori ovarici e della prostata, che possono contenere varianti somatiche dei geni BRCA1 e BRCA2. La piattaforma ha permesso ai nostri ricercatori che analizzano i campioni di tumore di giungere più rapidamente a conclusioni guidate dai dati e di avvicinarsi alla pratica della medicina di precisione”, hanno dichiarato la dottoressa Francia di Celle e il dottor Bonello, del Laboratorio di Patologia Molecolare della Città della Salute e della Scienza di Torino.

“La partnership tra SOPHiA GENETICS e Microsoft offre a clienti come la Città della Salute e della Scienza di Torino la convenienza e la flessibilità di implementare le soluzioni tecnologiche necessarie per soddisfare le loro esigenze, garantendo al contempo la tranquillità della sicurezza dei loro dati”, ha dichiarato Kevin Puylaert, Managing Director, EMEA, SOPHiA GENETICS. “Siamo entusiasti di ampliare il nostro lavoro con organizzazioni che riconoscono il potere innovativo della medicina di precisione e l’elevato standard di cura che può fornire ai pazienti”.

“Insieme non solo miglioriamo l’efficienza operativa, ma sveliamo anche un potenziale senza precedenti nel panorama dei dati medici e genomici sfruttando Azure per l’ingestione e la gestione dei dati nella piattaforma SOPHiA DDM™. Questa nuova era di cooperazione consente ai fornitori di servizi sanitari di potenziare le proprie capacità di gestione dei dati multimodali, aprendo la strada alla possibilità di raggiungere profonde conoscenze che favoriscono una migliore assistenza ai pazienti”, ha dichiarato Elena Bonfiglioli, General Manager, WW Healthcare, Global Pharma and Life Sciences, Microsoft. “Microsoft è lieta di continuare a sostenere la missione di democratizzazione della medicina basata sui dati di SOPHiA GENETICS, fornendo un’infrastruttura cloud sicura e scalabile”.

