Sostenibilità e trasparenza d’impresa, Eurotherm fra le migliori aziende europee: vinto l’ESG Transparency Award 2024

Eurotherm, realtà leader nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi radianti, è fra le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento come Leading Company nell’ambito dell’ESG Transparency Award 2024. Il premio, assegnato durante l’European Sustainability Week, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Bonn l’11 dicembre, certifica il ruolo di Eurotherm come azienda modello di eccellenza nella trasparenza e nella rendicontazione della sostenibilità.

Il premio, istituito da EUPD Research, premia aziende che eccellono nella trasparenza e nella rendicontazione delle proprie performance ESG (Environmental, Social, Governance). Essere selezionati non è solo un riconoscimento del lavoro svolto dall’azienda, ma anche una dimostrazione dell’impegno nel rendere la sostenibilità una priorità strategica, coinvolgendo attivamente stakeholder, dipendenti e partner industriali in un percorso condiviso verso un futuro sostenibile. Distinguendosi come Leading Company nella categoria Excellence Class, Eurotherm ha superato rigorose valutazioni che prendono in considerazione Paese, dimensione e settore industriale.

«Siamo estremamente orgogliosi di ricevere l’ESG Transparency Award da EUPD, che riconosce la nostra azienda come una ‘Leading Company’ nella ‘Excellence Class’ – afferma Christian Pezzei, Ceo di Eurotherm –. Questo premio riflette il nostro impegno quotidiano verso la sostenibilità, le persone, la trasparenza e l’innovazione, valori fondamentali che guidano ogni nostra azione».

«Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che celebra il nostro impegno come azienda purpose-driven, orientata a generare un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente – ricorda Annalisa Patelli, Sustainability Team Leader & Corporate Communication Specialist dell’azienda –. Crediamo fermamente che le aziende abbiano il dovere non solo di evitare impatti negativi, ma di essere pilastri attivi del cambiamento, contribuendo in modo concreto al benessere sociale e civile. Come azienda a conduzione familiare, lavoriamo con la visione di creare valore sostenibile a lungo termine, per le generazioni di oggi e quelle future, portando avanti la responsabilità di costruire un mondo migliore».

IL METODO DI VALUTAZIONE

Alla base dell’ESG Transparency Award si trova lo Standard di Valutazione della Trasparenza ESG, un sistema di analisi che combina aspetti normativi, pratici e di rilevanza per stakeholder e azionisti, con l’obiettivo di fornire una misurazione esaustiva e comparabile della sostenibilità aziendale. Il metodo si distingue per la sua capacità di segmentare il reporting ESG in cluster tematici, con valutazioni ponderate e interdipendenti.

Ogni cluster comprende parametri chiave quali:

Trasparenza: valuta la qualità della comunicazione aziendale, dalla chiarezza degli obiettivi alla descrizione dei traguardi raggiunti, passando per l’interazione con stakeholder specifici.

Compliance: misura il livello di conformità normativa ai requisiti ESRS (European Sustainability Reporting Standards), inclusi criteri avanzati opzionali.

Parametri Ambientali: analizzano le prestazioni ecologiche su temi che spaziano da gestione delle risorse a strategie per la riduzione delle emissioni.

Parametri Sociali: approfondiscono l’impatto positivo dell’azienda sul benessere dei lavoratori e delle comunità;

Governance: misura la qualità dei processi decisionali e di controllo aziendale, garantendo trasparenza e responsabilità.

Il processo di valutazione copre oltre 200 aree tematiche specifiche, consentendo una visione olistica e dettagliata della rendicontazione ESG. L’approccio è supportato da un Comitato per la Trasparenza ESG, composto da esperti del settore che valutano l’aderenza agli standard globali e l’impatto positivo delle strategie aziendali. Per il 2024, la doppia materialità è stata inclusa come criterio aggiuntivo di valutazione, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il quadro di analisi.

Eurotherm è un’azienda altoatesina con sede a Frangarto, vicino a Bolzano, fondata nel 1984 e leader nella produzione e commercializzazione di sistemi radianti. In quarant’anni di storia, Eurotherm ha realizzato migliaia di impianti in Italia e all’estero e oggi può offrire ai propri clienti un solido know-how tecnologico consolidato da una straordinaria esperienza sul campo. Eurotherm presenta un sistema di qualità certificato, è solidamente radicata in Italia ma lavora con crescente impegno per rafforzare il suo percorso di internazionalizzazione. Attualmente è presente, con la propria rete distributiva, nei principali Paesi europei.

