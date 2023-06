Sovraindebitamento e vie di uscita legali. Il 7 giugno il convegno di Legge3.it al Senato

Giugno 5, 2023

(Adnkronos) – 1 famiglia su 4 a rischio di povertà assoluta, 7 milioni gli Italiani sovraindebitati. Legge3.it illustra i dati del Rapporto con i dati italiani sul fenomeno. Proiezione del film Falliti, con storie di chi è riuscito ad uscire dal tunnel

Roma, 5 giugno 2023 – Oggi in Italia sono oltre 7 milioni le persone che si trovano in situazioni di sovraindebitamento, con 1 famiglia su 4 a rischio di povertà assoluta. Dati che mettono in allerta, spingendoci a riflettere sull’attuale situazione economica, e che verranno presentati in un convegno al Senato il 7 giugno dalle 15:00, organizzato da Legge3.it, organizzazione fondata da Gianmario Bertollo, che da anni aiuta privati ed imprenditori ad uscire da situazioni di sovraindebitamento.

Interverranno: Gianmario Bertollo, presidente e fondatore di Legge3.it; Davide Ippolito, direttore Reputation Review, unica rivista italiana sulla reputazione; Jimmy Greselin, presidente dell’associazione Liberi dal Debito; Stefano Calippo, presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio; Gianluca Cantalamessa, Senatore della Repubblica. A moderare l’evento sarà Mattia lovane, giornalista RAI.

Nel corso dell’evento verranno illustrati i dati del Rapporto nazionale sulsovraindebitamento, stilato dall’Ufficio studi dell’Associazione Liberi dal debito, in collaborazione con Legge3.it. secondo lo studio, l’8,8% delle famiglie in Italia vive in condizioni di povertà energetica, e questo vuol dire anche non essere in grado di riscaldare adeguatamente la propria casa. L’11,1% del totale delle famiglie e il 14,8% degli individui singoli vive in condizione di povertà relativa, con un picco del 32,2% in Puglia. Nessuno è immune dal rischio di sovraindebitamento, ed è assolutamente necessario diffondere una maggiore e migliore educazione finanziaria tra i cittadini.

Verrà presentato anche Falliti, il documentario realizzato da Davide Ippolito, che vede protagonisti Fabrizio Bracconeri e Francesca Della Ragione. Nel film viene presentato in modo crudo, diretto e vero cosa succede quando un imprenditore in Italia non riesce a pagare il suo debito, e il suo inevitabile percorso verso debiti e rovina. Attraverso le analisi di esperti e interventi di personaggi del mondo della cultura, Falliti accompagna lo spettatore all’interno delle dinamiche che colpiscono gli imprenditori sovraindebitati in Italia, guidandolo in questo delicato mondo mediante il racconto di una testimone, ripercorrendo le tappe cruciali dell’economia mondiale, e denunciando come il nostro paese, a differenza del resto del mondo, non abbia mai attuato una politica di rilancio per tutte quelle persone finite nel vortice del debito.

Per partecipare all’evento è indispensabile l’accredito.

DRESS CODE: all’interno del palazzo è raccomandato un abbigliamento formale, agli uomini è rigorosamente richiesto di indossare giacca e cravatta.

Per maggiori informazioni:https://www.legge3.it