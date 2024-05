Spazi dilatati e sguardo sconfinato. Così gli scorrevoli Oknoplast annullano le barriere con l’esterno in una moderna villa in Puglia

15 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 15 maggio 2024 – A due passi dal borgo di Sovereto, in provincia di Bari, una residenza privata ha subito recentemente un’importante ristrutturazione e un ampliamento ad opera dell’Arch. Floriana Urbano per diventare una moderna villa inondata dalla luce e circondata dalla natura. L’edificio si estende su una superficie di 165 mq, completamente avvolto dal verde che “entra” in casa attraverso vetrate di dimensioni significative, indubbiamente protagoniste del progetto.

È attraverso di queste che gli spazi interni si uniscono con l’esterno e incontrano la luce, utilizzata sapientemente per scandire non solo le aree ma anche i momenti della giornata. L’open space della zona living si collega alla cucina a vista, ma gli ambienti restano divisi da uno spazioso tavolo in legno chiaro e da tre alti pilastri. Anche i mobili di questo secondo ambiente seguono le linee minimali e pulite del resto dell’abitazione grazie all’effetto estetico enfatizzato anche dall’infisso scorrevole in PVC Ekosol di Oknoplast, che si affaccia sull’ampio giardino. La zona esterna dell’edificio ospita numerose palme e diverse varietà di piante che abbracciano l’intera dimora, avvolgendola completamente e creando un’oasi di pace dall’atmosfera distensiva.

Filo conduttore estetico all’interno di tutti gli ambienti della casa sono gli elementi decorativi nelle tonalità del nero che, nello sfumare, toccano nuance di grigio e beige. Ritroviamo all’interno anche la pietra a vista utilizzata per la facciata esterna, creando un’identità stilistica che coinvolge tutta la villa. Oggetti di design decorativi colorano e danno ulteriore carattere alla casa, soprattutto negli spazi destinati alla convivialità come il living, dove le linee geometriche sono predominanti. In aggiunta, per dare maggiore profondità e regalare un’ulteriore sensazione di relax, le ampie vetrate si affacciano sulla grande piscina esterna, creando un continuum tra interior e outdoor.

Gli infissi panoramici HST Motion di Oknoplast sono stati scelti appositamente per aprire lo sguardo e lo spazio interno e collegarsi con l’esterno. Il progettista ha scelto questo sistema scorrevole in PVC a soglia zero, pensato proprio per annullare i confini e abbattere le barriere architettoniche. Il design dell’infisso è essenziale e lineare, i profili ultra slim creano un effetto tutto vetro scenografico dal sapore ultramoderno. Nonostante la finestra supporti una superficie vetrata fino a 6 mt di larghezza la sua movimentazione risulta sempre leggera e fluida, adatta a tutti.

Ma HST Motion va oltre alla pura estetica sottile e lineare. Lo scorrevole di Oknoplast, infatti, garantisce ottime performance tecniche: nonostante lo spessore di 82 mm raggiunge un isolamento termico e acustico molto elevato (Uw fino a 0,77 W/m2K), oltre a un’ottima resistenza ad agenti atmosferici come vento e pioggia.