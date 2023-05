Spiegare ai giovani cosa imparare da Carlos Alcaraz

Maggio 26, 2023

Babolat lancia una gamma pionieristica di racchette appositamente progettate per i bambini

PARIGI, 26 maggio 2023 /PRNewswire/ — https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

Ieri, trenta bambini hanno avuto un’opportunità irripetibile: Toni Nadal ha raccontato loro come si diventa campioni, giocando con Carlos Alcaraz e Dominic Thiem. L’evento di Parigi faceva parte del lancio di una gamma di racchette Babolat appositamente progettate per i giovani tennisti.

Le racchette per bambini non sono certo una novità, ma finora la maggior parte di esse erano semplicemente versioni più piccole di un modello standard. Grazie al lavoro pionieristico di Babolat con scienziati, allenatori ed esperti comportamentali in Francia e in America, l’azienda di Lione ha presentato un’intera gamma di racchette concepite, progettate e sviluppate tenendo conto delle esigenze specifiche dei bambini dai 4 ai 12 anni.

Nell’ambito del lancio di queste racchette, l’allenatore di maggior successo degli Open di Francia Toni Nadal ha insegnato a 30 giovani di età compresa tra gli 8 e i 12 anni come giocare come i migliori. Anche il vincitore degli US Open 2020 Dominic Thiem e il campione in carica degli US Open Carlos Alcarazhanno partecipato all’evento per giocare con i bambini.

I giovani fortunati sono stati selezionati da diversi circoli tennistici di Parigi, dall’associazione benefica Fête le Mur di Yannick Noah e da Lagardère Paris Racing, il country club che ha ospitato l’evento. Poiché Babolat ritiene che il 50% dell’efficacia di una racchetta derivi dalle corde, i ragazzi hanno anche imparato a incordare una racchetta.

Babolat ha collaborato con due partner importanti e un gruppo di allenatori per creare la prima gamma di racchette al mondo interamente progettata per soddisfare le esigenze specifiche dei giovani tennisti.

Il contributo scientifico è arrivato dal laboratorio francese LIBM (Laboratoire Inter-universitaire de Biologie et Motricité), che ha studiato le caratteristiche che una racchetta per bambini deve avere per non compromettere lo sviluppo ottimale del fisico e prevenire infortuni durante la crescita. LIBM ha analizzato più di 300 bambini di 15 circoli tennistici in Francia per determinare le caratteristiche migliori, come le dimensioni, il bilanciamento e il grip.

I consigli pedagogici provengono da un gruppo di una decina di allenatori di alto livello, specializzati nelle tecniche di apprendimento e d’insegnamento del tennis.

L’esperienza psicologica e comportamentale è stata invece fornita da Court 16, il circolo tennistico di New York esclusivamente per bambini, che studia modi nuovi ed entusiasmanti d’insegnare e praticare il tennis.

Le 10 racchette della gamma Babolat kids si chiamano BFly (ragazze) o Ballfighter (ragazzi), ognuna con una specifica diversa. Tutte le foto e contenuti video dell’evento e le prime reazioni di Carlos Alcaraz e Dominic Thiem prima del Grande Slam parigino https://www.babolat.com/news/tennis-LPR-kids-racquets.html?section=news

