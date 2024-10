Sportfulness, la piattaforma di mental coaching sportivo, selezionata tra le migliori startup per la partnership con BuildItUp

14 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 14/10/2024 – Sportfulness, la startup innovativa fondata dalla ex manager, atleta e dottoressa in psicologia Jennifer Isella, annuncia con entusiasmo l’ampliamento del suo team grazie alla collaborazione con l’associazione studentesca BuildItUp.

Sei studenti dell’associazione entreranno a far parte del team di Sportfulness, portando competenze e supporto in aree strategiche come lo sviluppo aziendale e il marketing.

Sportfulness è stata selezionata tra numerose startup innovative per questa prestigiosa partnership, un riconoscimento della sua capacità di innovare e rivoluzionare il mental coaching sportivo. Questo passo rappresenta una grande opportunità per accelerare la crescita e sviluppare nuovi progetti all’interno del mental coaching sportivo.

La partnership con BuildItUp, associazione nata nel 2012 con l’obiettivo di supportare startup e imprenditori, vede come main sponsor Banca Generali.

Lanciata nel 2024, Sportfulness nasce con l’obiettivo di trasformare il mondo dello sport attraverso un approccio al mental coaching sportivo basato su principi di psicologia dello sport, mindfulness e moderne neuroscienze. Il programma si rivolge a sportivi e atleti di ogni livello, offrendo strumenti per migliorare e potenziare le prestazioni, lavorando sulla dimensione emotiva e psicologica, oltre a quella fisica

Jennifer Isella dichiara: “Avere sei giovani innovatori nel nostro team è un’opportunità straordinaria. La loro energia e motivazione ci aiuteranno a strutturare la nostra crescita in modo più rapido e mirato. Mi entusiasma l’idea di coinvolgerli in un programma di mentorship, dove potranno incontrare professionisti di settori come il finance, marketing e HR. Credo fermamente nel potere del networking e sono sicura che questa esperienza sarà preziosa per loro quanto lo sarà per noi.”

Simone La Placa, Presidente di BuildItUp, ha aggiunto:

“La nostra missione è favorire la crescita dell’imprenditoria italiana, mettendo a disposizione delle startup team di giovani talenti. Sportfulness ci ha colpito fin da subito e siamo certi che Jennifer saprà stimolare sia lo sviluppo del suo progetto, sia la crescita professionale dei nostri ragazzi.”

Con questa collaborazione, Sportfulness si prepara a rafforzare la sua presenza nel mercato del coaching sportivo, continuando a sviluppare percorsi che mettono al centro il benessere psicologico e la performance degli atleti.

Per ulteriori informazioni, visita il sito: sportfulness.it

Sportfulness è una startup innovativa, fondata nel 2024 da Jennifer Isella, con l’obiettivo di rendere il mental coaching sportivo accessibile ad atleti di ogni livello. Il progetto si basa su un approccio olistico che combina psicologia dello sport, mindfulness e neuroscienze per aiutare atleti a raggiungere il massimo delle proprie potenzialità.

Ufficio stampa Sportfulness

Email: info@sportfulness.it

Tel: +39 3923183364