Spring Garden, Soft Purity, Digital Sensorial e Light Beauty: quattro racconti aprono le porte sulle tendenze cromatiche 2024

Novembre 22, 2023

(Adnkronos) – San Marco e lo studio Baolab di Milano introducono i nuovi Color Trends, che dialogano ora con i pavimenti e gli spazi esterni

Milano, 22 novembre 2023. Più luce, più vitalità, più leggerezza, una suggestiva incursione nel mondo digitale e una estensione ai pavimenti e alle superfici esterne: queste alcune fra le peculiarità dei Color Trends identificati da San Marco per il nuovo anno. I quattro panorami cromatici sono stati definiti tramite una ricerca che il brand, leader nella produzione e distribuzione di pitture e vernici per l’edilizia professionale ha promosso, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con Baolab, studio milanese specializzato in strategia di prodotto, ricerche di materiali, processi tecnologici avanzati e analisi delle tendenze.

Il percorso intrapreso per definirli si basa su un principio di evoluzione nella continuità: a riprova della lungimiranza del brand, infatti, il risultato della ricerca ha portato a uno sviluppo e un ampliamento delle palette individuate lo scorso anno, con diverse tinte confermate, alle quali se ne affiancano di nuove. Non solo. I Color Trends, includono ora anche alcuni colori per gli esterni; e, ancora, proposte di abbinamento cromatico per i pavimenti che vedono protagonista Continuo, elegante sistema di rivestimento decorativo a effetto microcemento.

Il nome del primo trend individuato è Spring Garden, una palette che induce al risveglio dei sensi, caricandoli di una nuova forza e di una sensazione di allegra leggerezza: un autentico vento di primavera che soffia su un giardino bucolico. Si percepisce quindi una certa continuità rispetto alla precedente tavolozza, Bucolic Garden. Le tinte che la compongono diventano però più sature, come nel caso dei verdi e del giallo, che inonda di luce tutti gli altri colori. Per il pavimento la scelta ricade su Continuo C628, una tinta dominata da accenti neutri ma caldi; Il giallo e il verde tenue delle nuance Firenze e Trieste sono invece consigliate per mettere in relazione questa palette con gli esterni.

Soft Purity, il secondo trend individuato, è una palette in cui cielo e terra si fondono creando ambientazioni oniriche e fiabesche: un universo caratterizzato da superfici morbide e tattili, su cui la luce s’increspa e gioca con i volumi. A dominare è ancora il blu, questa volta insieme al rosso, ma entrambi si trasformano grazie all’alta percentuale di bianco che li rende più domestici e vicini. Bilanciano la tavolozza due neutri fortemente cromatici, capaci di comunicare con le tinte più forti. Per rivestire i pavimenti è proposto, in abbinamento, Continuo C638, che con il suo giallo desaturato richiama la calda sabbia estiva. Per le pareti esterne si punta infine su colori delicati come il rosa Torino e l’azzurro Catania.

Digital Sensorial è il nome del terzo trend, new entry di quest’anno, capace di trasportare il mondo del digitale all’interno degli spazi: non più confinato in uno schermo, investe superfici e oggetti, creando ambienti fluidi emetamorfici. La nuova palette ci parla di questo passaggio: si compone di viola vibranti, gialli che sconfinano nei verdi e verdi che si alleggeriscono per permettere una continuità e un’ibridazione con le tinte più neutre e tradizionali. Il pavimento riesce a sposarsi alla perfezione con questo spazio futuristico grazie a Continuo C646: una gradazione di verde molto chiara, leggera e fresca che, se accostata a toni più forti, dà forte carattere agli spazi abitativi. L’equilibrio con gli esterni è garantito dalle nuances Venezia e Milano, due colori chiari e delicati.

L’ultimo trend individuato è Light Beauty, contraddistinto da un saldo legame con la terra: che siano mattoni, cipria, ocra o terracotta, sono ancora molto presenti le nuances distintive della precedente versione, Quiet Beauty. Il panorama cromatico si arricchisce tuttavia di un azzurro-lilla capace di alleggerirlo, trasformando l’arancione in un rosso bruciato che fa da controcanto alle altre tinte. La proposta per i pavimenti è Continuo C617, un delicato e intrigante grigio perla che nasconde sfumature multitonali. Il connubio perfetto con le pareti esterne è dato da due colori che esaltano il piacevole contrasto tra un acceso rosso Roma e un più sottile crema Napoli.

“Con il progetto Color Trends ci poniamo l’obiettivo di condurre i nostri interlocutori, sia professionisti del settore che privati, in un affascinante viaggio fra le suggestioni e le emozioni che animano il mondo del colore – commenta Emanuele Divina, Brand Manager San Marco-. Desideriamo, in particolare, fornire inedite chiavi di lettura per interpretare le tendenze dell’interior design restando fedeli al proprio gusto e alla propria personalità, così come spunti e strumenti che consentano di dare vita a spazi armoniosi ed equilibrati ma sempre unici e vibranti”.

“Ringraziamo ancora una volta San Marco per averci dato la possibilità di lavorare su un progetto così ampio ed interessante, permettendoci di evitare facili scorciatoie sensazionalistiche attraverso lanci forzati di nuove palette – aggiungono Manuela Bonaiti ed Emma Clerici, fondatrici di Baolab-. Poter spiegare che il mondo cromatico è in continua evoluzione e non procede solo per cambi radicali di direzione è una occasione rara, di cui è difficile intuire il potenziale ma che è essenziale per poter strutturare un progetto colore valido nel tempo e simultaneamente innovativo nei contenuti.”

La ricerca qualitativa condotta quest’anno ha inoltre portato a notevoli miglioramenti degli strumenti di consultazione: a partire dalla nuova mazzetta colori, che offrirà un interessante confronto tra le nuances del 2023 e quelle che domineranno gli ambienti nel prossimo anno.

