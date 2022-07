Stampare un libro oggi è molto più semplice grazie alle tipografie online

Luglio 15, 2022

(Milano, 15/7/22) – Milano, 15 luglio 2022 – La stampa di prodotti tipografici, come libri e riviste, è un servizio sempre più richiesto. Nell’epoca degli eBook e della diffusione in PDF, si è riscoperto il valore di possedere un esemplare cartaceo di ciò che più amiamo. Ecco come il ruolo delle tipografie online sia fondamentale nella rinascita della cultura “analogica”.

Uno dei migliori risvolti di quella che è stata chiamata “società dell’informazione” è l’accessibilità di nozioni teoriche e pratiche a un pubblico vastissimo. Non è quindi infrequente che esistano – al di fuori del circuito editoriale e accademico – esperti di rilievo su una data materia. Molto spesso a tali persone, organizzazioni e associazioni è preclusa la possibilità di accedere al mondo editoriale tramite canali tradizionali.

In questo contesto diventa sempre più importante l’attività di tipografie online come Flyeralarm, leader di settore per quanto riguarda la stampa di prodotti editoriali (riviste, libri o brochure).

Perché la personalizzazione è un aspetto così importante

Per esprimersi al meglio è fondamentale poter sperimentare e innovare su formati, materiali, colori e rilegatura. Le tipografie online, grazie ai processi di stampa cumulata, possono soddisfare le richieste di personalizzazione mantenendo i costi di produzione molto ridotti. La vasta scelta offerta sulla stampa libri permette di non essere limitati su nessun fronte.

La personalizzazione parte dalla copertina: in caso di prodotti tascabili e più informali è consigliata la copertina flessibile. È resistente nel tempo e rende il libro perfetto per essere portato in borsa, nello zaino o per essere letto sul treno.

Per prodotti di pregio si può optare per la copertina rigida. Oltre ad essere naturalmente resistente, è molto autorevole e risalta se il libro è messo in esposizione in libreria o sugli scaffali di casa.

A seconda della tecnologia di stampa preferita (offset o digitale) è possibile ordinare un range di copie che va da 1 a oltre 200: l’offset è in genere preferito per ordini consistenti, la stampa digitale è uno strumento agevole che permette di ordinare un numero più ridotto di copie. Si può usare la stampa digitale anche per avere l’idea di come verrà stampato il libro su tirature più ampie.

La bellezza dei fotolibri

La stampa di libri non è limitata solo a scrittori, associazioni e aziende. Sugli e-commerce dedicati alla tipografia online è anche possibile personalizzare fotolibri a tema. Grazie a questo strumento i fotografi potranno allestire cataloghi per mostre, pubblicizzare i propri lavori o fornire ai propri clienti un sample di come operano.

I fotolibri, rigorosamente stampati a colori su una carta nobilitata, possono contenere fino a 160 facciate. La stampa, sia essa offset o digitale, sarà di altissima qualità. D’altronde la risoluzione è una necessità fondamentale per chi decide di stampare le proprie fotografie.

Layout professionale fai-da-te

Può sembrare un ossimoro, ma le tipografie online hanno abbattuto anche un altro muro: quello del layout professionale. Non basta un ottimo contenuto per realizzare un libro o un fotolibro, è necessaria anche l’elaborazione di un bel layout. Questa circostanza poteva far aumentare di molto il costo della stampa: l’intervento di un grafico specializzato è infatti molto costoso. Flyeralarm mette gratuitamente a disposizione di ogni utente strumenti di editing professionale.

I tool di editing forniti dall’e-commerce hanno un’interfaccia di utilizzo semplice ed intuitiva. Si potranno quindi personalizzare i propri progetti grafici anche se non si posseggono particolari competenze in materia. Con pochi click i prodotti di stampa desiderati, siano essi piccolo o grande formato, andranno in lavorazione esattamente secondo necessità e gusti di ognuno.

Anche gli utenti alle prime armi con software grafici, quindi, saranno in grado di personalizzare al meglio la propria creazione editoriale senza far crescere a dismisura il budget e senza prolungare i tempi di consegna dell’ordine.

