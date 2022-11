StampaSi nell’Olimpo dei gadget personalizzati: altri due riconoscimenti di importanza internazionale

Novembre 22, 2022

(Adnkronos) – Milano 22.11.2022 – StampaSi, il punto di riferimento online per la realizzazione di gadget personalizzati e materiale promozionale, ha ottenuto due nuovi riconoscimenti di rilevante importanza, che ne confermano ancora una volta la professionalità e gli elevati standard qualitativi.

Con un’attività che viene portata avanti fin dal 2007, StampaSi è un’azienda innovativa e in continua evoluzione e rappresenta il partner ideale in tutti i progetti di comunicazione, marketing e promozione per qualsiasi tipo di attività imprenditoriale o commerciale.

Già inserita e certificata tra i 500 migliori e-commerce italiani, StampaSi, grazie all’impegno e alle scelte tecnologiche, ha potuto ricevere anche quest’anno due ulteriori riconoscimenti di livello internazionale.

Sul Financial Times: StampaSi un’impresa europea in rapida crescita

Quest’anno StampaSi è stata inserita nella lista annuale redatta dal Financial Times, il noto quotidiano britannico dedicato alla finanza e all’economia, e riferita alle società europee che hanno dimostrato un rapido sviluppo del proprio business: è questo il primo importantissimo riconoscimento che l’azienda è riuscita ad ottenere.

Si tratta della sesta volta che il celebre quotidiano economico redige tale lista, realizzata tra l’altro in un periodo ancorasegnato dagli eventi provocati dalla pandemia di Covid 19. Un valore aggiunto, quindi, per le aziende che hannoottenuto tale riconoscimento, in quanto hanno dimostrato non solo la capacità di crescere velocemente, ma anche di possedere un’ottima capacità di resilienza in un momento particolarmente complesso.

Realizzata in collaborazione con la società di ricerche di mercato Statista, la lista ha tenuto conto delle aziende che si sono dimostrate in grado di raggiungere un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 36,5% nel periodo dal 2017 al 2020.

Stella dell’e-commerce 2023 per il Corriere della Sera

Il secondo riconoscimento che StampaSi ha guadagnato con il proprio lavoro di ricerca e sviluppo proviene invece dal Corriere della Sera, che ha deciso, per il secondo anno consecutivo, di inserire l’azienda nell’elenco di Stelle dell’e-commerce. Con questa iniziativa, il quotidiano italiano premia annualmente i 500 migliori e-store italiani, scegliendoli tra ogni genere di settore commerciale.

La scelta viene effettuata sulla base di diversi criteri: dalla convenienza e competitività dei prezzi, alla ricchezza dell’assortimento di prodotti o servizi, alla rapidità e accuratezza della spedizione e della consegna, alla sicurezza delle transazioni e disponibilità di diversi metodi di pagamento. In totale, la selezione prevede la valutazione di circa 50 parametri.

Ormai da diversi anni, anche in Italia, e-shops, marketplaces e service digitali permettono di avere a disposizione qualsiasi tipo di prodotto o servizio in ogni luogo e momento.

Come abbiamo detto, StampaSi era stata già inserita tra le Stelle dell’e-commerce lo scorso anno e si dimostra tuttora come una vera eccellenza italiana del commercio elettronico, proponendo un servizio eccellente, competitivo e accessibile.

Scopri di più su StampaSi

StampaSi è stata fondata nel 2007 da due giovani imprenditori, che hanno deciso di sfruttare quelle che sono le grandi potenzialità del commercio elettronico pensando già ad un futuro in cui la maggior parte degli acquisti potrebbe avvenire online. Una previsione che, del resto, si è già in parte realizzata e ha consentito all’azienda di svilupparsi moltorapidamente e di accrescere il proprio business in maniera considerevole.

Specializzata nella stampa digitale e, in particolare, nella realizzazione e vendita di gadget personalizzati, l’azienda si è evoluta incessantemente, basando il proprio lavoro sulla qualità e sull’innovazione.

Oggi StampaSi propone un ricchissimo catalogo di gadget e prodotti promozionali, dalla tradizionale tipografia online, alla stampa fotografica e alla realizzazione di stampati commerciali, alla creazione di oggetti e accessori personalizzati di ogni tipo: cancelleria e cartoleria, shopper, abbigliamento sportivo e da lavoro, gadget ecosostenibili, magliette e capi personalizzati e molto altro. L’intento resta sempre quello di impegnarsi per soddisfare ampiamente ogni tipo di richiesta.

Il ruolo dei gadget promozionali in una strategia di marketing

Per quanto oggi si utilizzino molto gli strumenti di marketing digitale, è opportuno considerare l’importanza che gli stampati e i gadget promozionali possiedono in un progetto di comunicazione e promozione di un’azienda.

È vero che quasi tutti usano internet per informarsi, ma molti preferiscono ancora i canali convenzionali, che consentono di valutare con maggiore precisione e attenzione le caratteristiche di un prodotto o di un servizio.

Per un’attività commerciale o imprenditoriale, invece, la possibilità di avere a disposizione gadget e accessoripersonalizzabili con il proprio logo, permette sia di offrire un omaggio a clienti e potenziali clienti, sia di diffondere ilproprio brand in un territorio molto vasto, con un investimento comunque contenuto.

Contatti

StampaSi s.r.l.

Piazza IV Novembre, 4 – 20124 Milano (MI)

Tel. 02.21.11.86.02

Whatsapp 375.50.36.900

Email info@stampasi.it

Shop Onlinehttps://www.stampasi.it/