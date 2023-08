Star Solar, Fabio Murru e Michele Soddu: “Sempre più conveniente per le imprese rendersi indipendenti dal punto di vista energetico”

Agosto 1, 2023

(Nuoro 1 agosto 2023) – I fondatori dell’azienda di Nuoro, specializzata in impianti fotovoltaici e sistemi green per la spesa energetica, spiegano i vantaggi della produzione da fonti rinnovabili per l’acquisizione di maggiore competitività

L’indipendenza energetica diventa il fattore predominante per accrescere la competitività delle imprese, specie visti gli alti costi registrati negli ultimi anni che hanno messo in ginocchio numerose aziende, impattando negativamente anche sulle famiglie. “Oggi essere indipendenti dal punto di vista energetico è fondamentale: permette la creazione di uno scudo contro rincari repentini e costi di gestione in forte crescita”, spiegano Fabio Murru e Michele Soddu, fondatori a Nuoro di Star Solar. L’azienda sarda opera su tutto il territorio regionale nel supporto alla transizione energetica, modello di sviluppo capace di unire la produzione di energia rinnovabile e allo stesso tempo di non impattare sul cambiamento climatico. “Una scelta decisiva per la salute del pianeta ma anche per le tasche delle imprese che, grazie all’indipendenza energetica, possono generare un risparmio da reinvestire nel benessere dell’azienda”, proseguono i titolari di Star Solar. Come spiegato da Murru e Soddu, le nuove tecnologie e l’alto livello qualitativo delle componentistiche garantiscono la durata di un impianto fino a 25 anni, con costi del tutto ammortizzabili. “Si ripaga in circa 4 anni, gli altri due decenni diventano puro risparmio”, sottolineano i soci. L’istallazione di un impianto fotovoltaico comporta lo studio della spesa energetica della realtà industriale nel quale verrà inserito: un passaggio importante, che permette di lavorare su veri e propri numeri, valutandone la migliore tipologia. “L’ottimizzazione dell’impianto passa dal carico energetico: è di straordinaria importanza impiegare un sistema né sottodimensionato né sovradimensionato, evitando sprechi di produzione o incapacità nel sfruttare al meglio le tecnologie messe a disposizione”, suggeriscono i responsabili dell’azienda nuorese. Un cambiamento radicale che sta rivoluzionando sempre più il mondo dell’impresa, con Star Solar protagonista in Sardegna della transizione energetica. Nell’isola, l’attività fondata da Fabio Murru e Michele Soddu è tra le poche a poter offrire un servizio a 360 gradi, gestendo completamente ogni singola fase delle lavorazioni: non solo l’impianto fotovoltaico ma anche l’istallazione di climatizzatori inverter, luci a led, infissi per il risparmio energetico.

· CONTATTI: Sito webhttp://www.starsolar.it/