Starlight premiato in Campidoglio in occasione del suo decennale

Aprile 14, 2023

(Roma, 14/04/2023) – Un fiore all’occhiello della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Roma, 14/04/2023 – La terza edizione del Premio Eccellenze Art D’Or intitolata: “Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l’Internazionalizzazione del Made in Italy”, si è svolta venerdì 14 nella prestigiosa Sala della Protomoteca, in Campidoglio.

Tra i premiati, illustri esponenti che provengono dal mondo dell’arte, dell’architettura, dell’associazionismo, del sociale, dell’imprenditoria, della moda e design, della musica, della cultura, del giornalismo, della televisione, del cinema e professioni moda, per l’internazionalizzazione del Made in Italy, è stato conferito il Premio per la sezione Cinema allo Starlight International Cinema Award, giunto alla sua X^ edizione, che si svolge all’interno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Negli anni lo Starlight a premiato nomi illustri del panorama cinematografico internazionale come Paz Vega, AL Pacino, Romola Garai ed eccellenze del cinema italiano, come i maestri Paolo Virzì, Lina Wertmuller, Matteo Garrone, Gianni Amelio ed attori come Isabella Ferrari, Carolina Crescentini, Anna Foglietta, Fabrizio Gifuni, Massimiliano Gallo, solo per citarne alcuni.

A ritirare il riconoscimento in Campidoglio, i Fondatori del Premio Strarlight, Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria.

Dichiarazione di Francesca Rettondini, co-fondatrice dello Starlight

“Ringrazio l’organizzazione del Premio Eccellenze Art D’or: per noi è un grande prestigio ricevere questo riconoscimento in Campidoglio e una gratificazione per tutto il lavoro svolto nelle dieci edizioni del premio. Sono state edizioni davvero felici in cui si sono alternati grandissimi nomi internazionali a tanti eccellenti volti del grande cinema italiano. Cogliamo l’occasione per condividere questo premio con tutte le persone che ci hanno aiutato a farci crescere e all’Academy che si è alternata negli anni e che ha dimostrato di aver fatto sempre insieme al direttivo le scelte giuste”.

Dichiarazione di Giuseppe Zaccaria, co-fondatore dello Starlight

“Aggiungo i miei ringraziamenti all’organizzatrice del Premio, Marina Corazziari. Sono felice di aver raggiunto questo importante traguardo insieme ad una stimata professionista e una cara amica come Francesca Rettondini. Un grazie speciale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, nella figura del direttore Alberto Barbera, che da sempre ha sostenuto con la sua presenza il nostro Premio. Un altro doveroso ringraziamento alla nostra amica e conduttrice del Premio, Anna Pettinelli, che con grande affetto è con noi da tante edizioni. Appuntamento per tutti, a settembre, alla X^ edizione di Starlight, in occasione della 80^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia”.