Starlink e Jackery: l’abbinamento perfetto per Internet ad alta velocità sempre e ovunque, anche durante le avventure fuoristrada nel deserto

9 Aprile 2024

ROMA, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ — Internet illimitata ad alta velocità sempre e ovunque: ecco cosa rappresenta la tecnologia satellitare Starlink di Elon Musk. La recente riduzione di prezzo ha reso il sistema ancora più interessante per l’uso mobile in camper o fuoristrada con tenda da tetto. L’unico inconveniente: Starlink richiede una connessione a 230 volt per garantire da 50 a 100 watt di consumo energetico per router e satellite. I power station portatili e generatori solari da Jackery offrono la soluzione perfetta.

Rimani connesso sotto le stelle del Sahara

Sabbia infinita, oasi circondate da palme e un panorama mozzafiato ogni giorno diverso: questo è ciò che garantisce un tour fuoristrada attraverso il Sahara. Per mantenere i partecipanti in contatto con i loro cari in queste spedizioni, 4×4 Experience, una società di spedizioni per gli appassionati dei veicoli a trazione integrale, si affida alla combinazione di Starlink e Jackery Explorer 1000 Plus. Che si tratti di emergenze o di una videochiamata a casa, il potente e maneggevole alimentatore ricaricabile con batteria LiFePO4 è una garanzia di energia affidabile e sicura, sempre e ovunque. Con una capacità energetica di 1002 Wh a 1000 watt di potenza continua, può alimentare fino a sette dispositivi contemporaneamente. È dotato di un circuito di ricarica rapida PD tramite USB, un connettore da 12 volt per il dispositivo di raffreddamento e due prese Schuko da 230 volt per Starlink e simili, e può essere ricaricato anche in viaggio tramite la presa da 12 volt dell’auto. Grazie al design robusto, alle caratteristiche di sicurezza e alla resistenza agli urti, questo alimentatore ricaricabile da 11,5 chilogrammi non viene influenzato dalle strade sconnesse. Abbinato al pannello solare SolarSaga per produrre energia senza emissioni, è consigliato per i viaggi nel deserto.

“Durante i nostri viaggi in caso di emergenza dovevamo fare affidamento sul telefono satellitare. Ora, con Starlink e Jackery che forniscono energia, abbiamo sempre una connessione Internet ad alta velocità, anche in mezzo al deserto. E ci vuole davvero poco sforzo: basta installare il ricevitore satellitare all’aperto, collegare il router all’alimentatore ricaricabile Jackery e Starlink è pronto. In questo modo gli avventurosi possono inviare a casa alcune impressioni”, spiega Michael Ortner, esperto di fuoristrada e fondatore di 4×4 Experience, aggiungendo: “Serve anche come sistema di riserva in caso di emergenza. Ad esempio, se un veicolo ha un guasto e il meccanico che lo accompagna non riesce a ripararlo, grazie a Starlink possiamo contattare un’officina o un servizio di rimorchio e condividere la posizione geografica in tempo reale”.

Il mini generatore solare alimenta Starlink

Per risparmiare spazio quando si viaggia, basta utilizza il generatore solare nello zaino, il Jackery Explorer 300 Plus con pannello solare da 40 watt, per alimentare Starlink. Con dimensioni di appena 23 cm x 15,6 cm x 16,7 cm e peso di 3,75 kg, la power station portatile con capacità energetica di 288 Wh e 300 watt di potenza nominale è abbastanza potente per alimentare Starlink.

