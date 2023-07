Steelite International annuncia l’apertura di un magazzino in Europa per meglio soddisfare le esigenze dei clienti

Luglio 4, 2023

STOKE-ON-TRENT, Inghilterra, 4 luglio 2023 /PRNewswire/ — Steelite International, prestigioso produttore e fornitore di articoli per la tavola, soluzioni di illuminazione e articoli da buffet per il settore dell’ospitalità operante su scala globale, ha annunciato in data odierna l’apertura di un magazzino in Europa. La nuovo struttura, sita nel Schiphol Logistics Park a Rozenburg nei Paesi Bassi, consentirà a Steelite International di meglio rispondere alle esigenze dei suoi clienti europei.

Il nuovo magazzino di 10.000 metri quadri gestirà più di 1.400 codici SKU e oltre 600.000 unità di scorta. L’ubicazione strategica del magazzino nei pressi dell’Aeroporto di Schiphol e di collegamenti stradali diretti col resto dei Paesi Bassi, lo rende è un polo logistico ideale. La capacità di effettuazione di più spedizioni settimanali tra i magazzini nel Regno Unito e quelli nell’UE, nonché la disponibilità di più date di spedizione alla settimana ai partner nell’Europa continentale, si tradurranno in un’accelerazione dei tempi di consegna e nel miglioramento della soddisfazione dei clienti.

“Steelite è alquanto lieta di aver trovato un sito ottimale per espandere i suoi centri di distribuzione”, ha dichiarato John Miles, CEO di Steelite International. “Il nuovo magazzino ci consentirà di meglio soddisfare i bisogni dei nostri clienti in Europa attraverso la riduzione delle spese doganali associate all’utilizzo di terze parti per i prodotti fabbricati al di fuori dall’UE, il che contribuirà inoltre alla libera circolazione dei beni. Il magazzino di prossima apertura costituisce un’importante pietra miliare per Steelite International e per il settore dell’ospitalità internazionale nel suo complesso. Siamo certi che ne trarranno giovamento sia i nostri clienti che i nostri partner”.

Informazioni su Steelite International

Steelite International è una prestigiosa società di portata globale impegnata nella produzione e nella fornitura di premiati e creativi articoli per la tavola, soluzioni di illuminazione e articoli da buffet destinati al settore dell’ospitalità internazionale.

La mission aziendale è incentrata sul concetto di ‘”Art of Presentation”. Steelite ritiene che gli articoli per la tavola non servano solo a servire cibo, bensì anche a rappresentare la visione di chi allestisce la tavola. Progettiamo e realizziamo con cura articoli per la tavola di prim’ordine per chef e concept in tutto il mondo.

Informazioni su Simarco

Simarco è una delle maggiori aziende di logistica e trasporto merci del Regno Unito che vanta una vasta esperienza in tutti i settori industriali. L’azienda opera in tutto il mondo e offre una gamma completa di servizi nel Regno Unito, in Europa e per rotte commerciali internazionali. Le soluzioni logistiche e di immagazzinaggio di Simarco non sono solo flessibili, ma anche personalizzate allo scopo di soddisfare le esigenze specifiche e in continua evoluzione di Steelites.

Informazioni su CTS Group

CTS opera nei settori della distribuzione e della logistica in Europa. Grazie a un portafoglio di prodotti unici e al suo approccio personale, la società ottimizza l’elaborazione delle spedizioni e la gestione delle operazioni logistiche.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2145238/Steelite_International.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2145237/4145464/Steelite_International_Logo.jpg

