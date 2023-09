Stefanini Group ha acquisito Solve.it, società italiana che fornisce servizi informatici, per accelerare la propria crescita in Italia ed in Europa

Settembre 12, 2023

TORINO, Italia , 12 settembre 2023 /PRNewswire/ — Il Gruppo Stefanini, multinazionale tecnologica globale presente in 41 Paesi che assiste i clienti nella loro trasformazione digitale, ha acquisito Solve.it, azienda italiana che fornisce consulenza informatica, sviluppo di applicazioni e servizi di gestione. Questa acquisizione migliorerà la posizione di Stefanini e accelererà la sua crescita in Italia e in Europa.

Solve.it è stata fondata nel 2003 a Torino da Giuseppe Arietti e fornisce servizi di IT e Operations Management, con particolare attenzione a grandi clienti di tutti i settori industriali.Nel corso degli anni, Solve.it ha acquisito Arxis, società focalizzata su tecnologia SAP e altre piccole aziende che hanno permesso di potenziare le sue capacità con nuove competenze e specializzazioni.

L’azienda opera nei settori automobilistico, ingegneristico, dei servizi finanziari, del settore pubblico, industriale e dell’automazione, alimentare e delle bevande, manifatturiero, della difesa, dei trasporti, dei grandi elettrodomestici e farmaceutico.

Solve.it ha più di 200 dipendenti, tutti in Italia (Torino – sede centrale, altre sedi Milano e Bologna) e dopo questa acquisizione, Stefanini Italia raggiungerà i 300 dipendenti.

Un altro aspetto fondamentale nella decisione di Stefanini è legato al portafoglio clienti che include oltre 30 società negli ultimi anni e sottolinea la rilevanza dei marchi italiani internazionali in questa espansione strategica. Il portafoglio di Solve.it comprende cinque importanti società nel settore automobilistico, una delle principali banche italiane, un’importante industria del caffè e due note aziende farmaceutiche.

L’azienda è specializzata in servizi it applicativi infrastrutturali e end user. Le piattaforme e tecnologie di riferimento includono SAP, ServiceNow Cornerstone, IBM Maximo, Microsoft e Oracle.

La transazione è stata effettuata da Stefanini Group e la società sarà integrata in Stefanini Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), con sede a Bruxelles.

Solve.it affronterà una transizione graduale per integrare l’intero team con Stefanini Italia e Stefanini EMEA. I fondatori e managers attuali rimarranno in azienda per aiutare Stefanini Italia a garantire che l’integrazione avvenga nel modo migliore per i dipendenti ed i clienti.

L’opportunità di rafforzare il portafoglio di Stefanini in Italia con una maggiore ” forza locale”.

Il nostro impegno è quello di offrire continuamente nuovi servizi, adattati alle esigenze dei nostri clienti. Oltre a sviluppare questi servizi internamente, investendo in ricerca e sviluppo, guardiamo sempre cosa stanno creando altre aziende simili o complementari. Solve.it è la nostra prima acquisizione in Italia e siamo fiduciosi che questa transazione migliorerà significativamente i nostri sforzi di crescita in Italia, Europa ed EMEA”, ha dichiarato Marco Stefanini, Global CEO e fondatore di Stefanini Group.

“Questa acquisizione è una mossa strategica per migliorare e rafforzare la nostra offerta in Italia, per potenziare la posizione di Stefanini in Europa ed accelerare la sua crescita nel mercato. Questa mossa dimostra l’impegno di Stefanini a rimanere all’avanguardia nelle soluzioni tecnologiche e ad affermarsi ulteriormente come leader europeo. Solve.it offre soluzioni simili a quelle di Stefanini ed è quindi un un partner efficace per rafforzare il nostro portafoglio in Italia con un approccio più “locale”. Allo stesso tempo, il nostro modello è quello di garantire autonomia ai fondatori e al management per preservare gli aspetti culturali di questa azienda italiana di successo. Il rapporto di Solve.it col mercato italiano e con i CIO è molto importante, quindi sì, cresceremo ma resteremo italiani”, ha dichiarato Farlei Kothe, CEO di Stefanini EMEA.

Un altro aspetto importante per il quale Stefanini ha deciso di realizzare questa operazione è stata la fedeltà dei clienti: Solve.it ha quasi il 100% di rinnovi contrattuali e un’altissima soddisfazione dei clienti.

Si tratta di unaspetto cruciale per Stefanini, in quanto l’azienda attribuisce molta importanza alla soddisfazione dei clienti, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno con un punteggio NPS pari a 63.

Questa è la prima acquisizione di Stefanini in Italia. La trattativa è iniziata nel mese di aprile 2023.

“Si è trattato di un incontro naturale e di un accordo positivo che ha fatto sì che entrambe le parti si allineassero facilmente. La nostra forte attenzione alle soluzioni tecnologiche moderne, i clienti blue chip di tutti i settori tecnologici e soprattutto l’ottimo rapporto che abbiamo con questi clienti hanno convinto il management del Gruppo Stefanini a investire in Italia e in questa partnership con Solve.it”, ha dichiarato Giuseppe Arietti, CEO /fondatoredi Solve.it.

Informazioni su Stefanini Group

Stefanini è una multinazionale tech globale, originaria del Brasile, con 35 anni di esperienza sul mercato e una presenza in 41 Paesi. L’azienda investe in un sistema di innovazione completo per servire i principali settori e assistere i clienti nella loro trasformazione digitale. Con offerte solide e allineate alle tendenze del mercato, come l’automazione, il cloud, l’Internet of Things (IoT) e la User Experience (UX), l’azienda ha ricevuto riconoscimenti e diversi premi nel settore dell’innovazione. Attualmente, la multinazionale brasiliana dispone di un ampio portafoglio, che combina soluzioni innovative di consulenza e marketing, mobilità, campagne personalizzate ed intelligenza artificiale con soluzioni tradizionali come Service Desk (con la possibilità di offrire assistenza in 35 lingue), Field Service e outsourcing (BPO).

Informazioni su Solve.it

Solve.it supporta l’IT Service and Operations Management e la trasformazione digitale dei propri clienti attraverso un approccio di progettazione dei servizi end-to-end fornendo servizi di consulenza, sviluppo applicativo e gestione. Solve.it è stata fondata a Torino nel 2003 e ha uffici a Milano e Bologna. Il gruppo è focalizzato sui grandi clienti ed è presente in tutti gli ambiti tecnologici, compresi quelli più innovativi, , e opera nei settori automobilistico, industriale, alimentare e ferroviario, aerospaziale e navale.

